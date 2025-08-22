Keine Kuh, kein Problem: So machst du pflanzliche Milch selbst

Spricht man über vegane Ernährung, kommt sehr schnell die Frage nach Alternativen zur herkömmlichen Kuhmilch auf. Womit andere Leute ihren Kaffee mischen, scheint ein Thema zu sein, das vielen sehr wichtig ist. Mittlerweile zeigt ein Gang in den Supermarkt: pflanzliche Alternativen gibt es viele. Doch wusstest du, dass du deine eigene Nussmilch selbst machen kannst? Wie diese besonders cremig und lecker wird, erfährst du bei uns!

Nussmilch selbst machen: einfaches Rezept mit großer Wirkung

Ob aus Mandeln, Sojabohnen oder Haselnüssen – pflanzliche Milchalternativen gibt es viele. Diese dürfen sich im Handel paradoxerweise nicht „Milch“ nennen, auch wenn sie gleich neben Kokosmilch stehen, während zwei Gänge weiter die Sonnenmilch auf ihren Einsatz im Sommer wartet. Aber das soll uns hier egal sein, schließlich verkaufen wir das Endprodukt nicht und vermutlich ist dir schon bewusst, dass man die Pflanzen nicht melken kann wie eine Kuh. Dennoch kann der Drink, der aus ihnen hergestellt wird, ganz einfach anstelle von Milch eingesetzt werden.

Lesetipp: In unserem Leckerwissen haben wir eine Übersicht darüber, welche Milchalternative am besten wofür geeignet ist. Schau doch mal vorbei!

Das Problem bei gekauften Alternativen ist oftmals eine lange Zutatenliste. Neben den Hauptzutaten – Wasser und Pflanze – sind Rapsöl, Verdickungsmittel, Zucker und manchmal auch Konservierungsstoffe aufgelistet, die den Drinks eine sämige Konsistenz und die Fähigkeit verleihen, aufgeschäumt zu werden. Letzteres ist tatsächlich ein gutes Argument für alle, die gern Cappuccino und Co. trinken. Aber für die sonstige Verwendung in der Küche braucht es keinen Schaum. Willst du es ausprobieren, Nussmilch selbst zu machen, erwarte also am besten nicht direkt ein Endprodukt in Barista-Qualität. Aber für Pudding, Porridge oder Soßen ist sie bestens geeignet.

Nussmilch selbst zu machen ist wirklich einfach und du brauchst nicht viel dafür. Zunächst natürlich eine Nussart deiner Wahl. Hasel-, Pekan- oder Walnüsse sind gut geeignet und wenn wir den Begriff „Nuss“ etwas strecken, auch Mandeln und Cashewkerne. Auf 50 Gramm Kerne verwendest du einen halben Liter Wasser und eine kleine Prise Salz. Wichtig ist, dass du die Nüsse vorher über Nacht einweichst, denn so kannst du sie aufquellen lassen und potenziell schädliche Stoffe auswaschen. Mixe alles in einem guten Standmixer, bis die Masse homogen und sehr fein ist.

Nun gießt du das Ergebnis durch einen Nussmilchbeutel, das ist ein feiner, doppelwandiger Beutel aus Baumwolle. Diesen findest du im Bioladen. Fülle die selbstgemachte Nussmilch in eine saubere Flasche und stelle sie in den Kühlschrank. Fertig ist deine pflanzliche Milchalternative!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wusstest du, dass du auch Hafermilch ganz einfach selbst machen kannst? Mit unserem Rezept kein Problem! Wir haben auch weitere, vegane Alternativen für dich, wie diesen veganen Parmesan oder veganen Bacon aus Karotten.

Nussmilch selbst machen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 500 ml Kochutensilien (z.B. hier 🛒 1 Nussmilchbeutel Zutaten 1x 2x 3x 50 g Nüsse nach Wahl

Wasser

1 Prise Salz Zubereitung Weiche die Nüsse über Nacht in reichlich frischem Wasser ein.

Gieße sie am nächsten Tag ab und gib sie mit 500 ml Wasser und einer Prise Salz in einen Standmixer.

Mixe alles für etwa 5 Minuten, bis sich eine feine, homogene Masse ergibt.

Gieße die Mischung in einen Nussmilchbeutel und tropfe sie ab.

Fülle die Milch in eine saubere Flasche. Notizen Denn Nusstrester kannst du für Porridge, Pancakes oder zum Backen verwenden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.