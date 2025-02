Salzig-süße Nussriegel: einfacher Snack ganz ohne Backen

Mit diesen köstlichen Nussriegeln bereitest du dir kinderleicht Snacks für mehrere Tage vor. Die salzig-süßen Riegel müssen nicht gebacken werden und brauchen kaum Vorarbeit. Sie sind perfekt für die Arbeit, für die Schule oder für den nächsten Wanderausflug. Sind wir mal ehrlich: Wann hattest du das letzte Mal ein ganzes Backblech voller Nussriegel vor dir?

Salzig-süße Nussriegel ganz ohne Backofen vorbereitet

Für diese Nussriegel benötigst du keine ausgefallenen Zutaten. Gut möglich, dass du ein paar von ihnen sogar bereits im Schrank stehen hast. Such dir aber auf jeden Fall schon einmal einen schweren Gegenstand oder ein paar Bücher raus, die du gerade nicht liest. Das wird dir im letzten Schritt eine große Hilfe sein.

Die Riegel werden nämlich nicht im Backofen fertig gebacken und ziehen nicht im Kühlschrank durch, sondern werden einfach, nachdem alles miteinander vermengt wurde, zusammengepresst und schließlich in Riegel-Form geschnitten. Die Zubereitung könnte wirklich kaum simpler sein und am Ende hast du einen köstlichen und leicht zubereiteten Snack!

Bereite zuerst die Masse vor, die alles zusammenhält. Gib dazu Ahornsirup und Agavendicksaft mit etwas Kokosfett in einen Topf und verrühre es gut miteinander. Lass es für maximal 10 Minuten köcheln. Währenddessen kannst du die Hauptzutaten der Riegel vorbereiten.

Hacke Pistazien, Cashewkerne, Kürbiskerne und Aprikosen fein und gib sie in eine Schüssel. Gib Haferflocken, Amaranth und Salz dazu und rühre alles gut durch. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Vermische die Nussmischung gut mit dem Sirup und verteile die Masse gleichmäßig auf dem Backpapier.

Lege ein zweites Stück Backpapier auf die Masse und drücke sie mit einem Küchenbrett flach. Stelle einen schweren Gegenstand oder einige Bücher auf das Brett und lass die Masse für mehrere Stunden aushärten. Anschließend kannst du sie mit einem scharfen Messer in Riegel schneiden und in einer Frischhaltedose 🛒 aufbewahren. Wenn du sie mitnehmen möchtest, empfiehlt es sich, sie in Butterbrotpapier zu wickeln.

Nussriegel ohne Backen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 20 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 200 g Ahornsirup

30 g Agavendicksaft

50 g Kokosfett

50 g gesalzene Pistazien

50 g gesalzene Cashewkerne

50 g Kürbiskerne

100 g getrocknete Aprikosen

3 EL kernige Haferflocken

50 g gepuffter Amaranth

1 TL Meersalz Zubereitung Erhitze Ahornsirup, Agavendicksaft und Kokosfett in einem Topf und rühre alles gut um. Lass es etwa 10 Minuten köcheln.

Hacke Pistazien, Cashewkerne, Kürbiskerne und Aprikosen fein und vermische sie mit Haferflocken, Amaranth und Salz.

Gieße den Ahornsirup-Agavendicksaft-Kokosfett-Mix in die Schüssel und vermenge alles gut miteinander.

Lege ein Backblech mit Backpapier aus und verteile die Masse gleichmäßig darauf. Bedecke sie mit einem zweiten Stück Backpapier und presse alles mit einem Küchenbrett flach.

Beschwere das Brett mit einem schweren Gegenstand und lass die Masse für mindestens 6 Stunden aushärten. Schneide sie anschließend mit einem scharfen Messer in Riegel.

