Einfache Nutella-Kekse: Rezept für Naschkatzen

Wenn’s um Knusperspaß steht, halten wir es wie das Krümelmonster: Kekse! Nichts ist schöner, als eine Dose frisch gebackener Kekse auf dem Schreibtisch vorzufinden und beim Arbeiten ab und an eines der süßen Dinger in den Mund zu stecken. Aktuell befinden sich schokoladige Nutella-Kekse im Vorrat. Wenn du Lust hast, die nachzubacken, findest du hier das Rezept.

Knusprige Nutella-Kekse zum Naschen

Eins vorweg: Für die Nutella-Kekse kannst du selbstverständlich auch jede andere Nuss-Nougat- oder Schokoladencreme verwenden. Da die Aufstriche meist bereits relativ süß sind, verzichten wir im Rezept auf zusätzlichen Zucker und verfeinern den Teig lediglich mit etwas Vanillezucker.

Insgesamt brauchst du zum Backen der Nutella-Kekse gerade einmal fünf verschiedene Zutaten. Wenn du Glück hast, befinden sie sich bereits alle in deinen Vorräten. Neben Vanillezucker und der Haselnusscreme sind das nur noch Mehl, Backpulver und ein Ei der Größe M. Aus diesen Zutaten wird in wenigen Minuten ein einfacher Teig, dem du keine Butter mehr hinzufügen musst. Warum? Die meisten Nusscremes enthalten bereits genügend Fett. Solltest du beim Backen jedoch das Gefühl haben, der Teig ist nicht geschmeidig genug, kannst du noch etwas Butter zugeben.

Forme den Teig zu einer Rolle, ähnlich, wie du es bei selbst gemachten Gnocchi tun würdest, und schneide die Rolle ebenfalls in Stücke. Diese drückst du mit den Händen, einem Löffel oder einer Gabel etwas flach, legst sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und schiebst sie für maximal eine Viertelstunde in den Ofen.

Jetzt sind die Nutella-Kekse schon fertig, können aber noch mit flüssiger Schokolade oder Kuvertüre verziert werden. Dafür müssen sie allerdings erst vollständig abkühlen. Wer sich so lange gedulden kann, wartet noch ein wenig und verpasst den Knusperstücken einen Schokomantel.

