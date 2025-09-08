  1. Leckerschmecker
Nutella-Marmorkuchen: extra-saftiger Kuchengenuss

Für alle Nutella-Fans: Dieser Nutella-Marmorkuchen wird durch die Haselnuss-Creme besonders saftig und schokoladig. Jetzt nachbacken!

Draufsicht auf einen aufgeschnittenen Nutella-Marmorkuchen in Gugelhupfform. Der Kuchen steht auf einem weißen Teller. Rechts daneben steht ein weiterer Teller mit einem Stück Marmorkuchen mit Nutella. Links daneben steht eine Schale mit Schokosplittern und es liegen einige Kuchengabeln auf der Arbeitsfläche.
Nutella macht alles besser – und erst recht diesen Marmorkuchen! Dieser Nutella-Marmorkuchen ist die perfekte Mischung aus fluffigem Rührteig, cremiger Nutella und einem Hauch von Vanille. Er ist einfach nachzubacken und garantiert ein Highlight auf jedem Kuchenteller!

Besser als das Original: So backst du den Nutella-Marmorkuchen

Heize zuallererst den Backofen vor, damit er die richtige Temperatur hat, wenn du den Kuchen in den Ofen stellst. Danach bereitest du deine Gugelhupfform vor, indem du sie einfettest und mit etwas Mehl bestäubst. Dann geht’s schon an die Zubereitung des Rührteigs für den Nutella-Marmorkuchen: Schlage dazu die Butter zusammen mit Zucker und Vanillezucker mit Hilfe eines Handmixers 🛒 schaumig. Anschließend kannst du nach und nach die Eier unterrühren. Vermische als nächstes Mehl mit Backpulver und einer Prise Salz. Diese Mischung kannst du dann abwechselnd mit Milch unter die Butter-Zucker-Ei-Masse rühren, bis ein glatter und cremiger Teig entsteht.

Dann teilst du den Kuchenteig in zwei Hälften auf. Gib dazu etwas in eine zweite Schüssel. Nun fügst du der einen Hälfte Vanilleextrakt hinzu. In die andere Hälfte des Kuchenteigs rührst du die Nutella und das Kakaopulver ein. Im letzten Schritt füllst du abwechselnd etwas vom hellen und dunklen Marmorkuchenteig in die Kuchenform und ziehst am Schluss mit einer Gabel ein Marmormuster durch den flüssigen Teig. Danach geht’s für etwa eine Stunde in den Backofen. Lass den Kuchen nach dem Backen gut auskühlen.

Für den krönenden Abschluss, die Glasur, schmilzt du die Schokolade und rührst im Anschluss Nutella und Öl mit ein. Dann kannst du den Nutella-Marmorkuchen mit der Nutella-Glasur glasieren. Am besten schmeckt der Kuchen mit einem Glas frischer Milch oder einer Tasse vollmundigem kräftigem Kaffee. Fröhliches Naschen!

Du kannst einfach nicht genug von der süßen Schokocreme bekommen? Dann probiere dieses schnelle und einfache Rezept für Blätterteigstangen mit Nutella. Dieser Tassenkuchen mit Nutella ist genauso in Windeseile fertig, falls du mal ganz spontan etwas für den süßen Zahn brauchst. Und dieser Marmorkuchen mit Pflaume gibt dem Klassiker eine fruchtige Note.

Nutella-Marmorkuchen

Olivia
3.71 (213 Bewertungen)
Vorbereitungszeit 20 Minuten
Zubereitungszeit 1 Stunde
Abkühlzeit 1 Stunde
Gesamtzeit 2 Stunden 20 Minuten
Portionen 12 Stücke

Kochutensilien

  • 1 Gugelhupfform

Zutaten
  

Für den Teig:

  • 200 g Butter zimmerwarm
  • 170 g Zucker
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 3 Eier
  • 300 g Mehl
  • 1 EL Backpulver gehäuft
  • 1 Prise Salz
  • 120 ml Milch
  • 120 g Nutella
  • 1 EL Kakaopulver ungesüßt
  • 1-2 TL Vanilleextrakt nach Geschmack

Für die Nutella-Glasur:

  • 100 g Schokolade z. B. Vollmilch
  • 1 EL Nutella
  • 1-2 EL Öl

Zubereitung
 

  • Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Fette die Gugelhupfform ein und bestäube sie mit Mehl.
  • Schlage die Butter gemeinsam mit Zucker und Vanillezucker schaumig. Rühre dann einzeln die Eier unter. Vermische das Mehl mit Backpulver und einer Prise Salz.
  • Rühre die Mehl-Backpulver-Mischung abwechselnd mit der Milch unter die Butter-Zucker-Ei-Masse, bis ein glatter Teig entsteht.
  • Gib die Hälfte des Marmorkuchenteigs in eine andere Schüssel. Rühre in die eine Hälfte das Nutella und den Kakao ein und füge der anderen Hälfte Vanilleextrakt hinzu.
  • Gib abwechselnd etwas vom dunklen und hellen Marmorkuchenteig in die Kuchenform und ziehe eine Gabel grob durch den Teig, sodass ein Marmormuster entsteht.
  • Backe den Nutella-Marmorkuchen für ca. 55-60 Minuten im Ofen. Mach die Stäbchenprobe, um zu sehen, ob er fertig ist. Lass ihn mindestens 1-2 Stunden abkühlen, bevor du ihn aus der Form nimmst.
  • Schmelze für die Glasur Schokolade. Rühre Nutella und Öl unter. Glasiere den Marmorkuchen mit der Nutella-Glasur und lass sie fest werden.

