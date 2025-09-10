Dieser Kuchen macht einfach nur glücklich

Vor einigen Tagen haben wir den Welt-Nutella-Tag gefeiert. Weil wir die Schoko-Nuss-Creme lieben, ist für uns aber irgendwie immer Welt-Nutella-Tag. Essen wir sie nicht zum Frühstück, genießen wie sie als leckeren Nutellakuchen. Hier ist das Rezept!

Schnelles Rezept für Nutellakuchen

Der beliebte Brotaufstrich kommt ursprünglich aus Italien. Dort erfand die Firma Ferrero in den 1940er-Jahren die erste Version der heutigen Creme. Damals war Schokolade rar, weshalb Haselnüsse aus dem Piemont als Hauptzutat dienten.

Die Zutatenliste für den Nutellakuchen ist überschaubar, aber gerade das macht ihn so besonders. Die Nutella selbst bringt schon viel Aroma mit, deshalb braucht es nur wenige weitere Zutaten. Mehl, Zucker, Eier, Backpulver und Natron bilden die Basis, Butter und Buttermilch sorgen für die perfekte Konsistenz. Ein Hauch Vanille und gemahlene Haselnüsse runden das Ganze ab und verstärken die schokoladige Note.

Bei der Zubereitung kann man kaum etwas falsch machen. Stelle dir alle Zutaten bereit und verrühre sie miteinander. Beginne dabei bei der Butter und dem Zucker, indem du beide schaumig schlägst. Dann rührst du Eier und Vanillepaste sowie die Nutella unter.

Mische dann die trockenen Zutaten und verrühre sie zusammen mit der Buttermilch und der Eiercreme. Jetzt kannst du den Teig auch schon in die Form füllen und im Ofen backen. Verziert wird der Nutellakuchen mit Schokoladenglasur und der namensgebenden Schokocreme sowie geraspelter Schokolade oder bunten Zuckerstreuseln.

Sein unwiderstehliches Aroma macht ihn zu einem echten Klassiker. Wer ihn einmal probiert hat, wird schnell verstehen, warum er so viele Fans hat. Also ran an die Rührschüssel und genieße dieses schokoladige Vergnügen!

Mit dem cremigen Brotaufstrich lassen sich noch viele weitere Leckereien backen. Probiere auch unser Rezept für Nutella-Marmorkuchen oder die Nutella-Kekse aus.

Die fluffigen Waffeln mit Nutella und Banane sind einfach himmlisch – perfekt für alle Naschkatzen.

Nutellakuchen Anke 3.95 ( 252 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 22 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 120 g Butter weich

120 g Zucker

1 TL Vanillepaste z.B. diese hier 🛒

3 mittelgroße Eier

130 g Nutella

150 g Weizenmehl Type 405

50 g Haselnüsse gemahlen

1 TL Backpulver

3/4 TL Natron

1/4 TL Salz

20 g Backkakao

110 ml Buttermilch Für die Deko: 100 g Schokoglasur

150 g Nutella

Schokoraspeln Zubereitung Fette eine kleine Springform ein und heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Schlage die Butter mit dem Zucker einige Minuten schaumig und rühre die Vanillepaste ein. Rühre die Eier einzeln unter. Zum Schluss rührst du die Nutella ein.

Mische alle trockenen Zutaten für den Teig und verrühre sie mit der Buttermilch und Eiercreme zu einem geschmeidigen Teig.

Fülle diesen in die Backform, streiche ihn glatt und backe ihn für ca. 30 Minuten. Mache die Stäbchenprobe.

Lass ihn danach abkühlen und löse ihn aus der Form.

Schmilz die Schokoglasur im heißen Wasserbad. Rühre die Nutella unter, bis eine glatte Creme entsteht.

Verteile sie auf dem Kuchen und dekoriere ihn mit Schokoraspeln.

