Dieser Nutellakuchen macht einfach nur glücklich

Vor einigen Tagen haben wir den Welt-Nutella-Tag gefeiert. Weil wir die Schoko-Nuss-Creme lieben, ist für uns aber irgendwie immer Welt-Nutella-Tag. Essen wir sie nicht zum Frühstück, genießen wie sie als leckeren Nutellakuchen. Hier ist das Rezept!

Schnelles Rezept für Nutellakuchen

Der beliebte Brotaufstrich kommt ursprünglich aus Italien. Dort erfand die Firma Ferrero in den 1940er-Jahren die erste Version der heutigen Creme. Damals war Schokolade rar, weshalb Haselnüsse aus dem Piemont als Hauptzutat dienten.

Die Zutatenliste für den Nutellakuchen ist überschaubar, aber gerade das macht ihn so besonders. Die Nutella selbst bringt schon viel Aroma mit, deshalb braucht es nur wenige weitere Zutaten. Mehl, Zucker, Eier, Backpulver und Natron bilden die Basis, Butter und Buttermilch sorgen für die perfekte Konsistenz. Ein Hauch Vanille und gemahlene Haselnüsse runden das Ganze ab und verstärken die schokoladige Note.

Bei der Zubereitung kann man kaum etwas falsch machen. Stelle dir alle Zutaten bereit und verrühre sie miteinander. Beginne dabei bei der Butter und dem Zucker, indem du beide schaumig schlägst. Dann rührst du Eier und Vanillepaste sowie die Nutella unter.

Mische dann die trockenen Zutaten und verrühre sie zusammen mit der Buttermilch und der Eiercreme. Jetzt kannst du den Teig auch schon in die Form füllen und im Ofen backen. Verziert wird der Nutellakuchen mit Schokoladenglasur und der namensgebenden Schokocreme sowie geraspelter Schokolade oder bunten Zuckerstreuseln.

Sein unwiderstehliches Aroma macht ihn zu einem echten Klassiker. Wer ihn einmal probiert hat, wird schnell verstehen, warum er so viele Fans hat. Also ran an die Rührschüssel und genieße dieses schokoladige Vergnügen!

Mit dem cremigen Brotaufstrich lassen sich noch viele weitere Leckereien backen. Probiere auch unser Rezept für Nutella-Marmorkuchen oder die Nutella-Kekse aus.

Die fluffigen Waffeln mit Nutella und Banane sind einfach himmlisch – perfekt für alle Naschkatzen.