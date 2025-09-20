Cremig, schokoladig, kein Backofen nötig

Der Kuchenhunger ist da, aber der Ofen soll kalt bleiben? Was für eine spannende Mischung an Bedürfnissen! Umso besser, dass dieses Rezept auf genau diese angepasst ist! Unser Nutellakuchen ohne Backen ist schnell vorbereitet und wird im Kühlschrank durch Kälte fest, statt mit Hitze durchzubacken. Das Ergebnis: cremig, schokoladig und umwerfend köstlich. Hier ist das Rezept.

So gelingt dir ein perfekter Nutellakuchen ohne Backen

Ob für einen Geburtstag, eine Hochzeit oder einfach nur Kaffee und Kuchen am Sonntag – Nutellakuchen ohne Backen geht immer. Schließlich ist der Haselnuss-Schoko-Aufstrich nicht ohne Grund einer der beliebtesten, die es gibt. Wusstest du, dass es den Aufstrich unter diesem Namen bereits seit den 1960er Jahren gibt und er aus Italien stammt? Nur ein kleiner Fun Facts für nebenbei. Der Name ist dabei übrigens keine gewiefte Zusammenfügung der Zutaten à la Milka und Hanuta, sondern einfach nur das englische Wort nut (also „Nuss“) und die im Italienischen weibliche Endung -ella.

Aber zurück zum Kuchen. Neben dem Aufstrich brauchst du dafür außerdem Schokokekse und etwas geschmolzene Butter für den Boden. Für die Füllung stehen außerdem Frischkäse, Sahne, Nutella, Vanille und Gelatine auf der Einkaufsliste. Alles wird vermischt und auf dem Keksboden verteilt, dann darf der Kuchen im Kühlschrank fest werden.

Nach mindestens vier Stunden sollte der Nutellakuchen ohne Backen so fest sein, dass du dich um das Topping kümmern kannst. Hier bietet es sich an, Schokolade zu schmelzen und diese als dünne Schicht auf dem Kuchen zu verteilen. Natürlich sollten Haselnüsse ebenfalls nicht fehlen. Walnüsse schmecken übrigens auch gut. Hacke die Nüsse einfach grob, röste sie an, bis sie duften und verteile sie dekorativ auf dem Rand des Kuchens.

Nutellakuchen ohne Backen ist wirklich für jeden Anlass geeignet. Suchst du noch mehr Kuchenrezepte, die keinen Ofen brauchen? Dann mach direkt weiter, zum Beispiel mit dieser Schokokuss-Torte mit Quark, einem Pflaumen-Cheesecake oder unserer Snickers-Kühlschranktorte.

Nutellakuchen ohne Backen Nele 3.84 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (24 cm Durchmesser, z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Schoko-Butterkekse

100 g Butter geschmolzen

6 Blatt Gelatine oder entsprechendes Pulver

400 ml Schlagsahne

400 g Frischkäse Doppelrahmstufe

300 g Nutella

1 Pck. Vanillezucker

80 g gehackte Nüsse Haselnüsse und Walnüsse

100 g Zartbitterkuvertüre fürs Topping Zubereitung Zerbrösele die Schoko-Butterkekse fein, mische sie mit der geschmolzenen Butter und drücke die Masse als Boden in eine mit Backpapier ausgelegte Springform. Stell die Form bis zum weiteren Gebrauch in den Kühlschrank.

Weiche die Gelatine nach Packungsanweisung ein. Schlage die Sahne steif und stelle sie kalt.

Verrühre Frischkäse, Nutella und Vanillezucker zu einer glatten Creme. Drücke die Gelatine aus und erwärme sie vorsichtig, bis sie sich auflöst. Rühre erst ein paar Löffel der Creme ein, dann die Gelatine zurück in die gesamte Masse. Hebe die geschlagene Sahne vorsichtig unter.

Verteile die Creme auf dem Keksboden und streiche die Oberfläche glatt. Stelle den Kuchen mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, kalt.

Röste die Nüsse ohne Öl an, bis sie duften.

Schmilz die Kuvertüre für das Topping, verteile sie als dünne Schicht über den Kuchen und bestreue den Rand mit den gerösteten Nüssen.

