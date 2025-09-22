Selbst gemachter Obazda: das bayerische Original

Bayern, das größte Bundesland Deutschlands, ist nicht nur für seine atemberaubende Natur und traditionsreiche Kultur bekannt, sondern auch für seine reiche kulinarische Vielfalt. Eine ganz besondere Spezialität aus dieser Region, ist der berühmte bayerische Obazda. Dieser würzige und cremige Aufstrich ist ein fester Bestandteil der bayerischen Brotzeitkultur und erfreut sich nicht nur in Bayern, sondern auch in vielen anderen Teilen Deutschlands und sogar weltweit großer Beliebtheit. Wir erklären dir, wie einfach man Obazda selber machen kann.

Obazda selber machen: pikanter Brotaufstrich

Der Obazda, auch Obatzter oder Obatzda geschrieben, ist ein herzhafter Aufstrich, der aus verschiedenen Zutaten wie Camembert oder Brie, Butter, Zwiebeln, Paprika, Kümmel und Gewürzen hergestellt wird. Die Mischung wird sorgfältig zerkleinert und zu einer cremigen Konsistenz verarbeitet. Das Ergebnis ist ein geschmeidiger Brotaufstrich mit einem intensiven Geschmack, der durch die Kombination von würzigem Käse, frischen Zutaten und den Aromen der Gewürze entsteht.

Obazda ist ein wahrer Alleskönner in der bayerischen Küche. Er wird nicht nur auf Brot serviert, sondern auch zu Brezen, Gemüsesticks oder Pellkartoffeln genossen. In manchen Regionen wird er sogar als Dip für gegrilltes Fleisch verwendet. Die Vielseitigkeit des Obazda macht ihn zu einem beliebten Begleiter bei verschiedenen Anlässen, von geselligen Biergartenabenden bis hin zu festlichen Feierlichkeiten.

In Bayern ist der Obazda weit mehr als nur ein Aufstrich – er ist ein Stück kulturelles Erbe und ein Ausdruck der Gastfreundschaft und Lebensfreude, für die die Bayern bekannt sind.

Damit auch du in Zukunft diese traditionsreiche Leckerei außerhalb von Bayern genießen kannst, erklären wir dir im Folgenden, wie einfach man Obazda selber machen kann.

Hier findest du noch weitere kulinarische Highlights aus der bayerischen Küche:

Obazda selber machen Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Camembert vegetarisch

1 1/2 TL gemahlenes Paprikapulver edelsüß

1 Prise gemahlener Kümmel online z.B. hier 🛒

1/2 TL Salz

1 Prise gemahlenen Pfeffer

100 g Frischkäse

30 g weiche Butter

1 rote Zwiebel

1 Bund Schnittlauch Zubereitung Schneide den Camembert in Würfel und würze diese mit Paprikapulver, Kümmel, Salz und Pfeffer. Gib die Würfel in eine Schüssel, füge Frischkäse hinzu und zerdrücke alles mit einer Gabel. Vermische alle Zutaten nochmals gut miteinander.

Arbeite daraufhin die Butter nach und nach unter, sodass eine geschmeidige Masse entsteht. Lasse alles ca. 10 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe.

Wasche außerdem den Schnittlauch und schneide diesen in kleine Stücke.

Fülle den fertigen Obazda in eine neue Schüssel und garniere alles mit den Zwiebelringen und dem Schnittlauch. Serviere dazu am besten eine Brezel oder anderes Laugengebäck.

