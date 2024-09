Ofen-Camembert mit Tomaten und Pfirsichen: mehr Käse geht nicht

Wenn es etwas gibt, das noch fantastischer ist als Käse, dann ist es geschmolzener Käse. Ich gönne mir heute mal etwas und schieben einen ganzen Camembert in den Ofen. Den servieren wir mit einem fruchtigen Topping aus geschmorten Tomaten und Pfirsichen. Wie heißt es doch so schön? Mehr kann man aus Käse nicht machen. Aber wirklich! Lass uns Ofen-Camembert mit Tomaten und Pfirsichen zubereiten.

So Lecker: Ofen-Camembert mit Tomaten und Pfirsichen

Ich liebe Käse, und das am liebsten in geschmolzener Form. Kein Wunder also, dass auch Ofen-Camembert mit Tomaten und Pfirsichen zu meinen Lieblingsgerichten zählt. Der Moment, wenn du den Käse aus dem Ofen holst, ihn anstichst und er dann langsam auf dem Teller zerläuft, ist einfach unbeschreiblich. Okay, aber genug geredet. Fangen wir endlich an!

Besorge dir deinen Lieblingscamembert, ein paar Kirschtomaten, einen reifen Pfirsich, Pinienkerne, ein paar Kräuter und Gewürze. Zuerst ritzt du ein Kreuz in die Oberseite des Käses und bestreichst ihn dann dünn mit Olivenöl. Lege ihn in eine Auflaufform und backe ihn zehn Minuten im Ofen vor.

In der Zwischenzeit bereitest du das Topping zu. Viertele die Kirschtomaten und vermenge sie in einer Schüssel mit dem in Stücke geschnittenen Pfirsich. Füge dann Honig, Olivenöl, Balsamico, eine gehackte Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Oregano und Thymian hinzu. Hole den Käse aus dem Ofen, verteile die Tomaten-Mischung darauf und schiebe ihn noch einmal für 15 Minuten in die Röhre. Währenddessen röstest du Pinienkerne in einer Pfanne an und streust diese über den fertig gebackenen Ofen-Camembert. Serviere den warmen Käse mit frischem Brot.

Du kannst von Käse nicht genug bekommen? Hier kommen noch mehr käsige Ideen für dich. Wie wäre es denn mit gebratenem Feta? Ebenfalls lecker: unsere mit Käse gefüllten Paprika. Auch unser Käsefondue im Teigmantel wirst du lieben.