Ofen-Feta mit Kürbis: herbstliches Gericht mit mediterraner Note

Feta, etwas Gemüse, Kräuter, Olivenöl in eine Auflaufform geben und ab damit in den Ofen. Gebackener Feta ist der Hit, wenn es um eine schnelle und zugleich köstliche Mahlzeit ohne großen Aufwand geht. Das Beste: Du kannst das Gericht nach Lust und Laune verändern und das Gemüse je nach Saison und Geschmack anpassen. Nur der Feta bleibt immer gleich. Passend zur Jahreszeit gibt es den Ofen-Feta bei uns deshalb mit Kürbis.

Ofen-Feta mit Kürbis: schnelles Gericht aus dem Ofen

Was passt besser zu einem kalten Herbsttag als ein leckeres Gericht aus dem Ofen? Die Antwort: Ein leckeres Gericht aus dem Ofen mit Kürbis und Feta! Wir verpassen dem beliebten Ofen-Feta mit Tomaten und Nudeln ein herbstliches Outfit und bereiten den Käse heute mal mit Kürbis zu.

Schneide dafür zuerst den Kürbis in mundgerechte Würfel. Fülle diese in eine Auflaufform, vermenge sie mit Olivenöl, Paprikapulver, frischem Thymian und Rosmarin sowie Salz und Pfeffer. Lege in die Mitte der Form einen Feta und würze diesen ebenfalls mit Olivenöl, Honig und Chiliflocken, wenn du es gern etwas würziger magst. Auch gepressten Knoblauch kannst du ganz nach Geschmack untermischen. Nun kommt die Form in den vorgeheizten Ofen und muss dort fertig backen. Wenn der Kürbis weich ist und der Käse eine leicht goldbraune Kruste hat, ist dein Essen fertig. Das dauert knapp 35 Minuten.

Lass den Feta vor dem Servieren ein wenig abkühlen und genieße ihn dann als Hauptgericht zusammen mit frischem Brot oder als Beilage zu einem Salat.

