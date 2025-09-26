Ofen-Feta mit Kürbis: herbstliches Gericht mit mediterraner Note

Feta, etwas Gemüse, Kräuter, Olivenöl in eine Auflaufform geben und ab damit in den Ofen. Gebackener Feta ist der Hit, wenn es um eine schnelle und zugleich köstliche Mahlzeit ohne großen Aufwand geht. Das Beste: Du kannst das Gericht nach Lust und Laune verändern und das Gemüse je nach Saison und Geschmack anpassen. Nur der Feta bleibt immer gleich. Passend zur Jahreszeit gibt es den Ofen-Feta bei uns deshalb mit Kürbis.
Ofen-Feta mit Kürbis: schnelles Gericht aus dem Ofen
Was passt besser zu einem kalten Herbsttag als ein leckeres Gericht aus dem Ofen? Die Antwort: Ein leckeres Gericht aus dem Ofen mit Kürbis und Feta! Wir verpassen dem beliebten Ofen-Feta mit Tomaten und Nudeln ein herbstliches Outfit und bereiten den Käse heute mal mit Kürbis zu.
Schneide dafür zuerst den Kürbis in mundgerechte Würfel. Fülle diese in eine Auflaufform, vermenge sie mit Olivenöl, Paprikapulver, frischem Thymian und Rosmarin sowie Salz und Pfeffer. Lege in die Mitte der Form einen Feta und würze diesen ebenfalls mit Olivenöl, Honig und Chiliflocken, wenn du es gern etwas würziger magst. Auch gepressten Knoblauch kannst du ganz nach Geschmack untermischen. Nun kommt die Form in den vorgeheizten Ofen und muss dort fertig backen. Wenn der Kürbis weich ist und der Käse eine leicht goldbraune Kruste hat, ist dein Essen fertig. Das dauert knapp 35 Minuten.
Lass den Feta vor dem Servieren ein wenig abkühlen und genieße ihn dann als Hauptgericht zusammen mit frischem Brot oder als Beilage zu einem Salat.
Gebackener Feta aus dem Ofen ist genau dein Ding? Dann lass dir diese Varianten nicht entgehen. Fast schon ein Klassiker ist die Feta-Pasta mit Tomaten. Mediterranen Genuss pur verspricht der gebackene Feta mit Oliven. Und der gebackene Feta mit Feigen verbindet den würzigen Genuss des Käses mit süßen Feigen. Lecker!
Es ist wieder Kürbis-Saison. Da zieht das orangene Gemüse nicht nur in unsere Küche ein, sondern auch als Deko. Eine tolle Idee haben da unsere Kollegen von Geniale Tricks, die aus Zierkürbissen hübsche Vasen basteln.
Zutaten
- 1 kleiner Hokkaido
- 2 EL Olivenöl
- 1 TL Paprikapulver
- 1 TL frischer Thymian
- 1 TL frischer Rosmarin
- Salz und Pfeffer
- 200 g Feta
- 1 EL Honig
- 1/4 TL Chiliflocken optional
Zubereitung
- Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Wasche den Kürbis gründlich, halbiere ihn und entferne die Kerne. Schneide den Kürbis in mundgerechte Stücke. Die Schale muss nicht entfernt werden.
- Lege die Kürbisstücke in eine große Auflaufform. Beträufle sie mit 1 EL Olivenöl, bestreue sie mit Paprikapulver, Thymian, Rosmarin sowie etwas Salz und Pfeffer. Vermenge alles gut, sodass die Kürbisstücke gleichmäßig gewürzt sind.
- Lege den Feta in die Mitte der Auflaufform. Beträufle ihn mit dem restlichen Olivenöl und dem Honig. Optional kannst du zusätzlich noch Chiliflocken darüberstreuen.
- Backe alles für etwa 25–30 Minuten im Ofen, bis der Kürbis weich ist und der Feta eine goldbraune Kruste bekommt.
- Serviere den Ofen-Feta mit Kürbis entweder direkt aus dem Ofen mit knusprigem Brot oder als Beilage zu einem frischen Salat.