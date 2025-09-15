Sind diese Ofen-Nudeln mit Mozzarella auch dein neues Lieblingsgericht?

Ich mag am liebsten unkomplizierte und einfache Gerichte, die in relativ kurzer Zeit zubereitet sind. Natürlich sollten sie aber auch richtig lecker schmecken. Diese Ofen-Nudeln mit Mozzarella punkten mit einer einfachen Zubereitung und ganz viel Geschmack. Lass sie uns gemeinsam zubereiten!

Leckerer Geheimtipp: Ofen-Nudeln mit Mozzarella

Die Idee, Nudeln mit Soße, Käse und weiteren Zutaten im Ofen zu backen, ist sicherlich nicht neu. Pasta al Forno, eine Spezialität, die besonders in Süditalien beliebt ist, steht seit Jahrzehnten auf fast jeder Speisekarte beim Italiener.

In unserer heutigen Variante für Ofen-Nudeln mit Mozzarella verwenden wir Bandnudeln, eine Soße aus passierten Tomaten, Zucker, Oregano, Salz und Pfeffer sowie Kirschtomaten und natürlich Mozzarella.

Die Nudeln kochen wir in Salzwasser al dente und geben sie dann zusammen mit einer selbst gemachten Tomatensoße in eine Auflaufform oder einen Schmortopf. Dann verteilen wir noch halbierte Kirschtomaten und Mozzarella über den Nudeln. Schon kann das Ganze in den Backofen, und nach rund 20 Minuten kannst du die Nudeln mit Mozzarella genießen. Frisches Basilikum rundet den Geschmack ab.

Bei der Wahl der Pasta kannst du ganz frei nach deinen Vorlieben entscheiden. Wir haben uns für Bandnudeln entschieden, aber die Ofen-Nudeln schmecken auch mit Penne oder Fusilli. Wer mag, kann auch noch etwas geriebenen Parmesan vor dem Backen über die Nudeln streuen. Er verleiht dem Gericht eine leicht würzige Note.

Die Ofen-Nudeln mit Mozzarella sind ein wahres Wohlgefühlgericht, das nicht nur fantastisch schmeckt, sondern auch supereinfach zubereitet ist. Genieße es als Abendessen für die Familie oder bei einem Treffen mit Freunden.

Ofen-Nudeln mit Mozzarella Anke 4 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Bandnudeln oder andere breite Nudelsorte

1 EL Olivenöl

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

400 g passierte Tomaten

1 TL Zucker

1 TL getrockneter Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

200 g Kirschtomaten

200 g Mozzarella

frische Basilikumblätter zum Garnieren Zubereitung Koche die Bandnudeln in reichlich Salzwasser bissfest. Gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Schneide die Zwiebel und den Knoblauch fein und dünste beides glasig an.

Gib die passierten Tomaten hinzu und würze die Soße mit Zucker, Oregano, Salz und Pfeffer. Lass sie etwa 10 Minuten leicht köcheln, bis sie etwas eingedickt ist.

Vermenge die gekochten Nudeln mit der Tomatensoße und gib sie in eine ofenfeste Form oder einen Schmortopf 🛒

Halbiere die Kirschtomaten und verteile sie gleichmäßig über die Nudeln. Zerreiße den Mozzarella in kleine Stücke und streue ihn zusammen mit dem Parmesan über das Gericht.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und backe die Nudeln ca. 20 Minuten, bis der Käse goldbraun geschmolzen ist.

Garniere die fertigen Ofen-Nudeln mit frischen Basilikumblättern und serviere sie heiß. Notizen Dieses Rezept lässt sich wunderbar variieren. Du kannst zusätzlich gebratenes Gemüse wie Zucchini oder Auberginen hinzufügen oder noch etwas Parmesan drüberstreuen.

