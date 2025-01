Ofen-Porridge: perfekt für einen gemütlichen Morgen

Wir lieben Porridge zum Frühstück in allen Variationen. Der Haferbrei schmeckt nicht nur unglaublich lecker, sondern sorgt auch für den nötigen Energieschub am Morgen. Für Abwechslung sorgen die verschiedensten Toppings. Oder du probierst gleich unser Rezept für Ofen-Porridge. Es ist cremig, knusprig und ganz einfach zuzubereiten. Ein guter Start in den Tag!

Ofen-Porrdige: Rezept für Haferbrei mit Pfiff

Der beliebte Brei kommt ursprünglich aus Schottland, wo er bis heute ein traditionelles Frühstücksgericht ist. Die Hauptzutat sind Haferflocken. Hafer liebt das nasskalte Klima, für das Großbritannien geradezu berühmt ist. Kein Wunder, dass sich Porridge schnell als beliebtes Frühstück etablierte.

Mittlerweile ist Porridge als Frühstücksgericht auch in Deutschland sehr beliebt. Zwar gab es auch bei uns schon immer Haferbrei, aber er fristete eher ein Dasein als Essen bei Magenverstimmungen.

Mit dem Ofen-Porridge heben wir den Brei auf eine neue Ebene. Es ist ideal für hektische Morgen, an denen man keine Zeit für ein aufwendiges Frühstück hat, aber trotzdem nicht auf etwas verzichten möchte. Du mischst einfach alle Zutaten in einer Auflaufform🛒, belegst sie nach Belieben mit Obst und schiebst sie in den vorgeheizten Ofen.

Die Basis für Ofen-Porridge bilden eine Banane sowie Haferflocken. Dazu kommen Milch oder eine pflanzliche Alternative wie Hafer- oder Mandelmilch. Je nach Geschmack kannst du dann noch Zimt, Vanille oder Muskat hinzufügen. Früchte oder Nüsse runden das Gericht ab.

Anders als der klassische, im Topf gekochte Haferbrei entwickelt Ofen-Porridge eine herrliche goldbraune Kruste, die jede Portion zu einem kleinen Genussmoment macht. Durch die Zubereitung im Ofen entfalten sich zudem die Aromen der Gewürze und Früchte besonders intensiv. Das Ergebnis ist ein duftendes, warmes Gericht, das schon beim Backen Vorfreude weckt.

Vergiss langweiligen Haferbrei. Bei Leckerschmecker haben wir noch weitere leckere Varianten für dich. Starte beispielsweise mit Karotten-Porridge oder einem Pumpkin-Pie-Porridge in den Tag. Richtig lecker ist auch das Bratapfel-Porridge.

Ofen-Porridge Anke 3.94 ( 83 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für das Porridge: 1 Banane

4 EL Haferflocken zart

100 ml Haferdrink

1/2 Vanilleschote das Mark

1 TL Honig nach Belieben

1 TL Backpulver

1 Prise Zimt Außerdem: 1 Handvoll Mandeln ganz

1 Birne oder andere Früchte optional Zubereitung Heize den Ofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Banane und zerdrücke sie mit einer Gabel fein.

Vermenge sie mit den restlichen Zutaten und lass alles 5 Minuten quellen.

Fülle das Porridge in eine Auflaufform.

Hacke die Mandeln grob und streue sie über das Porridge.

Backe es zum Schluss für 20 Minuten.

Serviere es pur oder mit frischen Früchten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.