Warm, würzig, käsig: So schmeckt der Herbst

Wenn der Herbst ein Gericht wäre, dann würde er wahrscheinlich aus einer Mischung aus herbstlichem Gemüse, Nudeln und einer dicken Käseschicht bestehen. Genau das sind Ofen-Spätzle mit Birne, Kürbis und Fenchel! Wenn sich Kürbis und Birne mit Fenchel und Spätzle zusammentun und alles mit Käse überbacken wird, kann das nur ein kulinarisches Gedicht werden. Oder ein ziemlich leckeres Chaos. Komm, wirf den Ofen schonmal an!

Köstlicher Herbsttraum: Ofen-Spätzle mit Birne, Kürbis und Fenchel

Als erstes brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis. Das orangefarbene Multitalent bringt nicht nur Herbststimmung auf deinen Teller, sondern sorgt auch für eine angenehme Süße. Dann hätten wir da die Birne: ebenfalls leicht süß und saftig. Dazu Fenchel, mit seiner leichten Anis-Note, mischt sich unter und verleiht dem Ganzen eine elegante Note. Er ist der Streber der Runde: gesund und aromatisch zugleich.

Das Sahnehäubchen kommt aber von den Spätzle. Die legen sich nämlich mit einer knusprigen, goldbraunen Käseschicht ordentlich ins Zeug. Und mal ehrlich: Wie könnte Käse auf Nudeln jemals eine schlechte Idee sein? Genau: Niemals.

Alles zusammen wird im Ofen zum herbstlichsten Auflauf der Welt. Und jetzt stell dir vor, wie du diese dampfende Schüssel aus dem Ofen holst, der Duft von geschmolzenem Käse und geröstetem Gemüse in der Luft liegt und du dir denkst: „Das ist genau das, was ich heute gebraucht habe.“ Herbst? Gerettet. Abendessen? Köstlich.

Ein leckeres Abendessen schmeckt in einer gemütlichen Umgebung doch gleich doppelt gut. Unsere Kollegen von Geniale Tricks haben jede Menge DIY-Ideen, mit denen du deine vier Wände verschönern kannst. Schau doch mal vorbei und zaubere dir zum Beispiel hübsches Herbstlaub aus Kaffeefiltern.

Ofengerichte und Aufläufe sind vor allem jetzt im Herbst richtige Dauerbrenner, die sich immer wieder neu kombinieren und schichten lassen. Zu unseren absoluten Favoriten aus dem Ofen zählen dieser Bohnen-Kartoffel-Auflauf, ein Blumenkohl-Käse-Auflauf und gebackener Weißkohl mit Parmesansoße. Und, was landet in deiner Auflaufform?

Ofen-Spätzle mit Birne, Kürbis und Fenchel Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 350 g Fenchel

200 g Hokkaido-Kürbis

250 g Birne

3 EL Sonnenblumenöl

300 g Bergkäse

500 g Spätzle

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche Fenchel, Kürbis und Birne. Schneide dann den Fenchel in Streifen, den Kürbis sowie die Birne in dünne Spalten und dann in Stücke. Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor. Gib Öl, Kürbis und Fenchel in eine ofenfeste Form, vermische alles gut und schieb das Gemüse für 30 Minuten in den Ofen. Reibe den Bergkäse klein. Tipp: Das funktioniert sehr gut mit einer Das funktioniert sehr gut mit einer Vierkantreibe 🛒 Rühre anschließend die Spätzle und die Birnen unter, würze das Ganze mit Salz und Pfeffer und bestreue es mit dem geriebenen Bergkäse. Schieb die Spätzle nochmal für 10-15 Minuten in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist.

