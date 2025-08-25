Schnell und einfach: Probiere unsere Ofen-Zucchini mit Feta

Wie gut warmer, im Ofen gebackener Feta mit Gemüse schmeckt, wissen wir nicht erst, seit die Baked Feta Pasta mit Tomaten zu einem kulinarischen Phänomen aufgestiegen sind. Auch mit anderem Ofengemüse wie Kürbis oder Spargel schmeckt der würzige Käse. Pünktlich zur Zucchinisaison gibt es deshalb heute mal Ofen-Zucchini mit Feta.

Raffiniertes Sommerrezept: Ofen-Zucchini mit Feta

Zucchini sind ein klassischer Kandidat für Ofengemüse. Der Sommerkürbis, der jetzt in Hülle und Fülle wächst, schmeckt leicht geröstet aus dem Ofen besonders gut und passt so perfekt als Beilage zu Grillfleisch, Fischgerichten oder Nudeln. Zusammen mit gebackenem Feta wird daraus ein leckeres und leichtes Highlight, das ab sofort einen festen Platz auf unserem Speiseplan bekommt.

Klar, Ofen-Zucchini mit Feta sind nicht nur aromatisch ein echter Hit. Wir lieben das Gericht aber auch wegen seiner einfachen und unkomplizierten Zubereitung. in knapp 30 Minuten steht es auf dem Tisch, wobei dein Arbeitsanteil gerade einmal zehn Minuten beträgt. Den Rest übernimmt einfach der Ofen. Und dann wird alles auch noch in nur einer Auflaufform zubereitet, sodass du nach dem Kochen kaum Abwasch hast. Perfekt oder? Vor allem an stressigen Tagen, wenn man keine Lust auf Kochen hat, ist diese Rezept ein echter Gamechanger.

Bereite zuerst die Zucchini zu. Schneide sie entweder in Scheiben oder in kleine Würfel, so wie du es am liebsten magst. Dann pellst du eine rote Zwiebel und schneidest sie in Streifen. Fehlt noch der Knoblauch, den du einfach nur abziehst.

Gib die Zucchini und die Zwiebel dann in eine Auflaufform und verteile den Knoblauch obendrauf. Dann kommt ein Feta auf das Gemüse in die Mitte der Form. Beträufle alles gleichmäßig mit Olivenöl und würze mit schwarzem Pfeffer sowie Chiliflocken. Nun musst du die Form nur noch in den Ofen schieben und solange backen, bis der Käse leicht braun und das Gemüse weich ist.

Wenn du magst, kannst du dir die Ofenzucchini mit Feta als leichte Hauptmahlzeit schmecken lassen. Probiere dazu geröstetes Brot. Zusammen mit gekochten Nudeln wird daraus auch ein schnelles Pastagericht. Und auch als Beilage zu Fleisch oder Fisch machen sich die Ofen-Zucchini gut. Wie magst du sie am liebsten?

Ofen-Zucchini mit Feta 4.19 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform, 20 x 17 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini ca. 250 g

3 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

200 g Feta

3 EL Olivenöl

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Chiliflocken Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Wasche die Zucchini und schneide sie in etwa 1 cm dicke Scheiben oder in mundgerechte Würfel. Ziehe den Knoblauch ab. Schäle die Zwiebel und schneide sie in Streifen.

Verteile die Zucchini gleichmäßig in der Auflaufform, streue die Zwiebelstreifen darüber und lege die Knoblauchzehen dazu.

Lege den Feta in die Mitte der Auflaufform auf das Gemüse.

Beträufle alles mit dem Olivenöl und würze mit schwarzem Pfeffer sowie den Chiliflocken.

Backe das Gericht auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Ofen für etwa 20 Minuten, bis der Feta leicht gebräunt ist und die Zucchini weich ist.

Serviere die Ofen-Zucchini mit Nudeln, Reis oder geröstetem Brot.

