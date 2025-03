Schnelles Abendessen: Ofenbaguette Tomate-Mozzarella

Wenn es etwas gibt, dass sich sowohl für ein leckeres Frühstück als auch für ein schnelles Mittag- oder Abendessen eignet, dann ist es ein Ofenbaguette. Das ist so schnell zubereitet, dass selbst Kochmuffel keine Ausrede mehr haben. Heize für dein Ofenbaguette Tomate-Mozzarella schon mal den Ofen vor!

Ofenbaguette Tomate-Mozzarella: in 15 Minuten fertig

Es gab mal eine Zeit, da war ich buchstäblich süchtig nach Ofenbaguettes. Wann immer sich die Gelegenheit ergab, schmiss ich den Herd an und schob ein üppig belegtes Baguette mit ordentlich Käse obendrauf in die Röhre. Knapp 15 Minuten später war mein Essen fertig. Es gibt schließlich Tage, an denen man einfach keine Lust hat, nach einem langen Tag groß mit Töpfen und Pfannen zu hantieren. Auf ein leckeres Abendessen möchte man aber trotzdem nicht verzichten und eine Tüte Chips ist nun auch keine Option.

Die Lösung: ein Ofenbaguette Tomate-Mozzarella. Besorge dir ein Baguette, ein paar Cherrytomaten und Mozzarella. Zusätzlich brauchst du noch eine Knoblauchzehe, etwas Olivenöl, Salz, frisch gemahlenen Pfeffer und frisches Basilikum.

Für das perfekte Ofenbaguette schneidest du das Brot der Länge nach auf, legst es auf ein mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 ausgelegtes Blech und reibst die Schnittfläche mit einer Knoblauchzehe ein. Träufle noch Olivenöl auf die Innenseite der Baguettes und belege sie mit in Scheiben geschnittenen Tomaten und Mozzarella. Streue noch Salz und Pfeffer darüber und backe alles für rund zehn Minuten im vorgeheizten Ofen, bis der Käse geschmolzen und leicht gebräunt ist. Zeit, um schnell noch den Tisch zu decken, bevor das Baguette schon fertig ist.

Ofenbaguette Tomate-Mozzarella Judith 4.16 ( 38 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Baguette ca. 250 g

250 g Cherrytomaten

150 g Mozzarella

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

1 Handvoll frische Basilikumblätter Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schneide das Baguette längs auf und lege beide Hälften auf das Backblech.

Wasche die Cherrytomaten und halbiere sie. Schneide den Mozzarella in dünne Scheiben.

Ziehe die Knoblauchzehe ab und reibe die Schnittflächen des Baguettes damit ein. Beträufle die Baguette-Hälften mit Olivenöl.

Belege die Baguette-Hälften gleichmäßig mit den Mozzarella-Scheiben und den Tomatenhälften. Würze alles mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer.

Schiebe die Baguettes in den vorgeheizten Ofen und backe sie etwa 10 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht braun ist.

Nimm die Baguettes anschließend aus dem Ofen, lasse sie kurz abkühlen und genieße sie mit frischem Basilikum bestreut.

