Für ein Ofencurry mit Reis werden alle Zutaten in einer Auflaufform gebacken

Na, wie häufig hast du nach der Arbeit Lust, dir etwas zum Abendessen zu kochen? Wir kennen das: Je länger der Tag, desto geringer die Motivation, sich in die Küche zu stellen. Wie gut, dass es Gerichte wie dieses Ofencurry mit Reis gibt. Da wandern einfach alle Zutaten in eine Auflaufform und dann in den Ofen. Leichter geht’s wirklich nicht!

Rezept für Ofencurry mit Reis und Gemüse

Unser Ofencurry mit Reis bietet viel Spielraum und lässt sich immer wieder anders zubereiten. Der Vorteil: Du kannst Zutaten, vor allem verschiedene Gemüsesorten, wählen, die du sowieso zu Hause hast. Damit wird das Curry schnell zur Resteküche und kann mit Gemüse gezaubert werden, dass seine besten Tage bereits hinter sich hat. Wir haben uns heute für Paprika und Brokkoli entschieden, aber das Gericht schmeckt ebenfalls mit Blumenkohl, Zucchini, Erbsen, Möhren oder anderen Zutaten.

Die Arbeit ist schnell erledigt: Wir starten damit, das Gemüse vorzubereiten. Dafür waschen wir Paprika und Brokkoli. Die Paprikaschoten entkernen wir uns schneiden sie in Würfel oder Streifen. Den Brokkoli teilen wir in kleine Röschen. Tipp: Verwende auch den Stiel vom Brokkoli. Dieser landet leider viel zu oft im Müll, dabei kann man ihn ebenfalls essen. Schneide einfach die holzigen Stellen weg und den Rest in kleine Würfel.

Als Nächstes ziehen wir eine Zwiebel und etwas Knoblauch ab und hacken beides fein. Nun kommen die Zutaten in eine Auflaufform 🛒. Dazu kommen Reis, Kokosmilch und Gemüsebrühe. Natürlich darf auch Currypulver nicht fehlen. Noch etwas Pfeffer dazu, dann geht’s ab in die Röhre. Nach etwa 40 Minuten ist das Ofencurry mit Reis fertig. Wir schmecken es nochmals mit Salz und Pfeffer ab und verfeinern es noch ein wenig mit Limettensaft, um ihm eine spritzig-frische Note zu verleihen.

Ofencurry mit Reis Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Paprikaschoten

1 kleiner Brokkoli

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300 g Reis

1 Dose Kokosmilch

800 ml Gemüsebrühe

1-2 EL Currypulver

Salz und Pfeffer

Limettensaft Zubereitung Wasche die Paprika, entkerne sie und schneide sie in Würfel oder Streifen. Wasche den Brokkoli und teile ihn in kleine Röschen. Schäle den Stiel und schneide ihn ebenfalls klein. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides.

Fette eine Auflaufform ein und gib das Gemüse hinein. Gib den Reis dazu und gieße die Kokosmilch und die Brühe darüber.

Würze alles mit Curry und Pfeffer und verrühre die Zutaten gut.

Schiebe die Auflaufform für 35-40 Minuten bei 200 °C Umluft in den Ofen.

Schmecke das Curry nochmals mit Salz und Pfeffer ab und verfeinere es mit Limettensaft, bevor du es servierst. Notizen Du kannst das Curry auch mit anderen Gemüsesorten zubereiten.

