Ofenkartoffeln mit Speck und Käse aus dem Airfryer

Ofenkartoffeln sind ein echter Klassiker. Warum sie so beliebt sind? Zum einen sicherlich, weil sie ein unkompliziertes Essen garantieren, denn die Zubereitung ist kinderleicht. Zum anderen vermutlich, weil wir Deutsche – und auch andere Nationen der Welt – Kartoffeln einfach lieben. Und was gibt’s Besseres, als eine heiße Knolle mit Speck und Käse überbacken und mit einem Klecks Sour Cream serviert? Wir haben die Leibspeise dieses Mal aber nicht in der Röhre gebacken, sondern zeigen dir, wie du Ofenkartoffeln im Airfryer machen kannst.

So gelingen Ofenkartoffeln im Airfryer

Wir haben uns für ein simples und dennoch richtig leckeres Rezept entschieden und bereiten die Ofenkartoffeln aus dem Airfryer mit geriebenem Käse und Speck zu – beides schmeckt auch veggie oder vegan. Du kannst die Kartoffeln aber natürlich ganz nach deinem Belieben anpassen und mit anderen Zutaten aufpeppen.

Möchtest du die Ofenkartoffeln in der Heißluftfritteuse nachmachen, benötigst du natürlich zuerst Knollen, die groß genug sind, dass man sie später gut befüllen kann. Wasche die Kartoffeln gründlich ab, denn sie werden mit Schale zubereitet und serviert. Danach solltest du sie trocken tupfen und mit einer Gabel ein paar Mal rundherum einstechen. Wir verfeinern sie mit Knoblauchöl: Dafür schälst du zwei Knoblauchzehen, presst sie in Olivenöl und bestreichst die Knollen damit. Nun musst du sie nur noch etwas salzen und für etwa 40 Minuten in der Fritteuse backen.

Danach werden sie eingeschnitten. Gib ein Stück Butter in jede Knolle, salze sie und lockere und vermische das Innere mit einer Gabel. Streue danach Käse und gewürfelten Speck hinein und schiebe die Knollen für weitere fünf Minuten in die Heißluftfritteuse. Dann kannst du deine Ofenkartoffeln aus dem Airfryer 🛒 so genießen oder mit einem Klecks Sour Cream servieren.

Ofenkartoffeln aus dem Airfryer Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 große Kartoffeln

2 Knoblauchzehen

60 ml Olivenöl

Salz

80 g Käse nach Wahl

4 TL Butter

4 EL Speckwürfel Zubehör (online z.B. hier 🛒 1 Heißluftfritteuse Zubereitung Wasche die Kartoffeln gründlich ab, um Schmutzreste zu entfernen. Tupfe sie trocken und stich sie rundherum mit einer Gabel ein. Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn ins Öl. Streiche damit die Kartoffeln ein. Salze die Knollen und backe sie bei 200 °C für 40 Minuten. Reibe derweil den Käse. Schneide die Kartoffeln nach dem Backen längs ein oder durch und lockere das Innere mit einer Gabel. Gib je 1 TL Butter in jede Knolle, streue Salz hinein und verrühre das Innere etwas mit einer Gabel. Streue anschließend Speck und Käse hinein und backe die Kartoffeln weitere 5 Minuten. Notizen Dazu passt Sour Cream.

