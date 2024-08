Ofenkartoffeln mit Käse und Speck: deftig genießen

In der Welt der kulinarischen Genüsse gibt es Kombinationen, die sich magisch anzuziehen scheinen und immer wieder neue Rezepte hervorbringen, von denen eines leckerer ist als das andere. Kartoffeln ergänzen sich immer perfekt mit Käse und Käse wiederum mit einem Ofen. Warum sich also widersetzen, wenn die Anziehungskraft in herzhaft-geniale Leckerchen mündet?

Dafür brauchst du (für 6 Portionen):

6 Scheiben Bacon

1 EL Barbecuesoße

3 Kartoffeln

100 g Joghurt

2 EL gehackten Schnittlauch

100 g geriebenen Cheddar

Salz und Pfeffer

50 g geriebenen Mozzarella

So geht es:

Bestreiche die Bacon-Streifen mit Barbecuesoße, ehe du sie beidseitig kross anbrätst. Gare die Kartoffeln bei 200 °C für 45 Minuten im Ofen. Wenn sie etwas ausgekühlt sind, halbiere sie und entferne ihr weiches Inneres, ohne dabei die Außenhaut zu verletzen. Vermenge das Kartoffelinnere mit Joghurt, Schnittlauch und Cheddar. Würze es mit Salz und Pfeffer und zupfe den Bacon dazu. Fülle die Masse in die ausgehöhlten Kartoffeln, platziere sie auf einem Backblech und streue den Mozzarella obenauf. Dann werden die Kartoffeln ein weiteres Mal bei 180 °C für 15 Minuten gebacken.

Und wieder mal hat uns die Kartoffel bewiesen, dass sie ein essbarer Evergreen ist. Wie ein Popstar mit jedem neuen Album zeigt sie sich mit jedem neuen Rezept von einer neuen, doch gleichzeitig vertrauten Seite. Dank des herzhaften Bacon-Duetts schafft es dieses Gericht sicher in deine persönliche Top 10.