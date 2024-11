Ofenlachs mit Dillkruste: einfach und köstlich

Saftig, zart und aromatisch – Lachs ist wirklich der König unter den Fischen. Heute zeige ich dir, wie ich ihn am liebsten mag, nämlich als Ofenlachs mit Dillkruste. Das Rezept ist ganz einfach, der Geschmack aber wirklich besonders fein.

Ofenlachs mit Dillkruste aus dem Ofen

Diesen Ofenlachs mit Dillkruste habe ich zum ersten Mal bei einem Schüleraustausch in Schweden gegessen. Meine Gastmutter hatte gefragt, ob ich beim Kochen helfen wollte. Begeistert stimmte ich zu. Wir verbrachten also den Abend damit, Kartoffeln zu schälen, Gemüse zu putzen und dieses Lachsgericht vorzubereiten. Sie nahm dafür eine ganze Lachsseite und legte sie mit der Hautseite nach unten auf ein Blech. In einer Schüssel vermischte sie Dill mit Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer und verteilte die Masse gleichmäßig auf dem Fisch. Darauf verteilte sie Zitronenscheiben und schon wanderte der Fisch in den Ofen.

Allein schon der Duft, der kurz darauf durchs Haus zog, sprach für sich. Als wir später am Tisch saßen und ich den Lachs probierte, konnte ich es kaum glaube, wie gut er mir schmeckte. Butterzart, saftig und durch den Dill und die Zitrone herrlich frisch. Das ist nun schon viele Jahre her, doch bis heute erinnere ich mich an den köstlichen Geschmack dieses Essens.

Nur naheliegend, dass ich ihn nachmachen musste. Ich probierte also ein wenig herum und kam zu dem Schluss, dass Ofenlachs mit Dillkruste noch besser schmeckte, wenn ich den Kräutern ein wenig gehackte Nüsse untermischte. Diese geben dem Gericht einen leichten Biss und eine köstlich-nussige Note. Dazu serviere ich am liebsten Ofengemüse, das ich parallel zum Fisch auf einem anderen Blech im Ofen gare. Eine Soße braucht es nicht unbedingt, denn der Fisch ist saftig genug. Probiere dieses Rezept doch auch einmal aus!

Auf den Geschmack von Lachs gekommen? Sehr gut, dann bleib doch noch ein wenig auf Leckerschmecker und schaue dir weitere, leckere Rezeptideen an. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Lachs in Zitronen-Sahnesoße oder Ofenlachs mit Spinat und Tomaten. Ist dir eher nach einer wärmenden Suppe, bereite dir mal die Lohikeitto, finnische Lachssuppe, zu.