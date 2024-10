Ofenlachs mit Rosenkohl: einfach, gesund, lecker

Wir kennen vermutlich alle dieses Gefühl: Nach der Arbeit nach Hause kommen, der Kopf summt. Was für ein Tag. Der Gedanke, jetzt noch aufwendig zu kochen, passt überhaupt nicht in die Bedürfnisse des Körpers, die in der Waagerechten liegen. Doch der Magen knurrt. Was also kochen? Wie wäre es mit Ofenlachs mit Rosenkohl? Dieses Gericht steht innerhalb von 15 Minuten im Ofen. Das ist doch genau das richtige, oder?

Rezept für schnellen Ofenlachs mit Rosenkohl

Dieser Ofenlachs mit Rosenkohl ist ein richtig gesundes Abendessen. Lachs ist reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren, die dafür bekannt sind, Entzündungen im Körper zu lindern und das Herz-Kreislauf-System zu schützen. Sein hoher Eiweißgehalt unterstützt den Muskelaufbau und liefert wertvolle Vitamine, die für die Knochengesundheit und Nervenfunktion wichtig sind.

Rosenkohl wird zwar oft unterschätzt und als „Alte-Leute-Kohl“ abgetan, das jedoch vollkommen zu Unrecht. So enthält der kleine Kohl viele Ballaststoffe, die eine gesunde Verdauung fördern. Sein hoher Vitamin-C-Gehalt stärkt das Immunsystem und trägt dazu bei, den Körper vor Erkältungen zu schützen. Natürlich kannst du neben dem Rosenkohl auch weitere Gemüsesorten hinzufügen, wie beispielsweise Blumenkohl oder auch Karotten.

Doch nicht nur die gesundheitlichen Vorteile von Ofenlachs mit Rosenkohl sprechen für dieses einfache Gericht. Lecker schmeckt es auch und noch dazu steht es blitzschnell im Ofen. Du musst nur den Rosenkohl putzen, halbieren und in Öl und Gewürzen wälzen. Den Lachs tupfst du ab, würzt ihn und legst ihn mit auf das Blech. Besonderen Geschmack bekommt dieses Gericht übrigens durch etwas frische Zitrone.

Nach gerade mal 25 Minuten im Ofen kannst du bereits essen. Dazu passt gekochter Reis oder auch einfach frisches Brot, wenn du keine Lust auf eine gekochte Beilage hast. Dann heißt es nur noch genießen und freuen, dass ein anstrengender Tag doch mit einem leckeren Essen enden kann.

