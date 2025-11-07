Ofenlachs mit Spinat und Tomaten: mediterrane Feierabendküche

Du suchst nach einem Gericht, mit dem du deinen Feierabend krönen kannst, das aber trotzdem unkompliziert und schnell zuzubereiten ist? Dann ist dieser Ofenlachs mit Spinat und Cherrytomaten in einer cremigen Sahnesoße genau richtig für dich. Probiere dieses leckere Ofengericht doch gleich mal aus!

Verwöhnessen für die ganze Familie: Ofenlachs mit Spinat und Tomaten

Der Feierabend steht vor der Tür und dein Magen knurrt. Da muss es in der Küche schnell gehen und das Abendessen bitte auch möglichst unkompliziert sein. Da haben wir etwas für dich. Wie wäre es mit Ofenlachs mit Spinat und Tomaten? Das Gericht ist in maximal 20 Minuten zubereitet und braucht noch einmal genauso lange im Ofen. Klingt gut? Dann probiere unser Rezept aus.

Für den Ofenlachs mit Spinat und Tomaten bereitest du die cremige Tomaten-Sahnesoße in einer Pfanne zu. Wasche den Spinat und die Tomaten und halbiere sie dann. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides in feine Würfel. Erhitze nun Öl in einer Pfanne und dünste Zwiebel und Knoblauch darin an. Sind sie glasig, kommt das Tomatenmark dazu. Brate es kurz mit und lösche mit den passierten Tomaten und der Sahne ab. Würze sie noch mit Salz, Pfeffer und Oregano.

Die Soße muss nun für ein paar Minuten bei mittlerer Stufe einköcheln. Wird die Konsistenz dabei etwas zu dick, gieße sie noch mit Sahne oder Milch auf. Zum Schluss fügst du den Spinat und die Tomaten zur Soße und lässt beides so lange mitkochen, bis der Spinat in sich zusammengefallen ist. Dann ist der Lachs dran. Streiche eine Auflaufform 🛒 mit etwas Öl ein und lege die frischen Filets hinein. Gieße die Soße gleichmäßig obendrauf und backe den Fisch für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen gar.

Als passende Beilage zum Ofenlachs empfehlen wir Reis. Den kannst du parallel kochen, während der Fisch im Ofen ist. So sind dann sowohl der Reis als auch der Lachs gleichzeitig fertig. Du musst nur noch auffüllen und dir dieses unkomplizierte Feierabendgericht schmecken lassen.

Fisch-Liebhaber aufgepasst: Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr unkomplizierte Fischrezepte. Wir empfehlen unter anderem diesen griechischen Fischauflauf mit Tomaten, einen mediterranen Garneleneintopf oder diesen Nudelauflauf mit Lachs und Zitrone.

Ofenlachs mit Spinat und Tomaten Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 TL Öl

200 g frischer Spinat

200 g Cherrytomaten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

200 ml passierte Tomaten

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 TL Oregano

4 Lachsfilets Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Bereite eine Auflaufform vor und fette sie mit etwas Öl ein. Wasche den Spinat und lasse ihn abtropfen. Wasche auch die Cherrytomaten und halbiere sie. Schäle und hacke die Zwiebel und den Knoblauch fein. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln und den Knoblauch an, bis sie glasig sind. Füge dann das Tomatenmark hinzu und brate es kurz mit an. Lösche dann mit den passierten Tomaten und der Sahne ab. Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und Oregano und lasse sie einige Minuten auf niedriger Stufe köcheln. Gib den Spinat und die Cherrytomaten in die Pfanne und lasse sie kurz in der Soße zusammenfallen. Lege die Lachsfilets in die vorbereitete Auflaufform. Gieße die Tomaten-Sahnesoße mit Spinat und Cherrytomaten gleichmäßig darüber. Backe den Lachs für etwa 20 Minuten im Ofen, bis er durchgegart ist und sich leicht mit einer Gabel zerteilen lässt. Nimm die Lachsfilets aus dem Ofen und serviere sie mit Reis oder Brot.

