Ofenlachs mit Zitrone und Kräutern: saftig, aromatisch, schnell gemacht

Du suchst nach einem schnellen Abendessen, hast aber keine Lust, groß zu kochen? Das ist verständlich, schließlich kann man seine Küche nicht jeden Tag in ein Restaurant verwandeln. Wenn es allerdings Gerichte gibt, die sowohl einfach sind als auch großartig schmecken, dann hast du alles richtig gemacht. So wie mit diesem Ofenlachs mit Zitrone und Kräutern.

Rezept für Ofenlachs mit Zitrone und Kräutern

Lachs gehört bei uns zu den beliebtesten Speisefischen und das ist kein Wunder. Denn sein Fleisch ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, eine sogenannte essentielle Fettsäure. Das bedeutet, dass der menschliche Körper diese nicht selbst herstellen kann, sondern zuführen muss. Lachs ist dabei eine gute Wahl. Daneben schmeckt der Fisch auch einfach lecker und lässt sich auf vielseitige Art zubereiten. Besonders einfach gelingt er im Ofen und das mit minimalem Aufwand und maximalem Geschmack.

Ofenlachs mit Zitrone und Kräutern braucht wirklich nur wenige Handgriffe. Mische zunächst eine Marinade aus Olivenöl, gehackten Kräutern, Knoblauch und Salz und Pfeffer an. Lege die Fischfilets in eine Backform 🛒 und bestreiche sie damit. Dazu kommen dann noch Zitronenscheiben, die dem Lachs nicht nur ein tolles Aroma, sondern auch eine feine Säure verleihen. Wenn du magst und leckere da hast, kannst du auch einige Kirschtomaten mit in die Form geben. Das Ganze wandert dann in den Ofen und wird dort saftig und lecker.

Ofenlachs mit Zitrone und Kräutern passt zu vielen Beilagen. Ob mit geröstetem Gemüse, frischem Baguette oder einem knackigen Salat – das Gericht lässt sich nach Lust und Laune variieren. Oder wie wäre es mit knusprigen Ofenkartoffeln, die du direkt mit in den Ofen gibst? Deiner Fantasie und deinem Appetit sind keine Grenzen gesetzt. Also tu dir etwas Gutes zum Abend oder auch Mittagessen und bereite dir dieses einfache Essen zu!

Lachs ist so vielseitig, dass wir uns gar nicht entscheiden können, wo wir anfangen sollen. Lachs mit Honig und Chili? Lachsfilet mit Parmesan-Spinat-Soße? Oder doch lieber ein cremiges Lachs-Curry? Ach, warum nicht gleich alles!

Ofenlachs mit Zitrone und Kräutern Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Lachsfilets je ca. 150 g

2 EL Olivenöl plus mehr für die Form

2 Bio-Zitronen

4 EL gehackte frische Kräuter z.B. Petersilie, Dill, Thymian

2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g Kirschtomaten optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege die Lachsfilets in eine leicht geölte Auflaufform.

Presse eine Zitrone aus und schneide die andere in dünne Scheiben. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Schneide auch die Kräuter sehr fein.

Vermische Kräuter, Zitronensaft, Olivenöl, Knoblauch, Salz und Pfeffer zu einer Marinade.

Bestreiche die Lachsfilets mit der Marinade und lege die Zitronenscheiben drum herum. Verteile optional die Kirschtomaten in der Form.

Backe den Lachs für etwa 12–15 Minuten, bis er innen noch leicht glasig ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.