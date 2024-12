Dieser Ofensalat mit gebackener Roter Bete und Kürbis ist ein Winter-Favorit

Bei all der Vielfalt an essbaren Kürbissen ist uns der Hokkaido vielleicht der Liebste. Immerhin ist er so schön pflegeleicht und lässt sich dementsprechend sehr einfach verarbeiten. Die Schale kann man nämlich einfach mitessen, und lästiges Entfernen dieser entfällt also. Wir nutzen ihn heute, um einen Ofensalat mit Roter Bete und Kürbis zuzubereiten. Klingt spannend? Das finden wir auch. Also komm, wir bereiten ihn gemeinsam zu!

So machst du einen Ofensalat mit Roter Bete und Kürbis

Um den Ofensalat mit Roter Bete und Kürbis zu zaubern, müssen wir uns zuerst die zwei Hauptstars des Rezeptes vornehmen. Dafür waschen wir zunächst den Kürbis, halbieren ihn und kratzen die Kerne heraus. Danach schneiden wir das Fruchtfleisch in Würfel. Die Rote-Bete-Knollen schneiden wir in Scheiben und füllen sie mit dem Kürbis in eine Schüssel. Darüber verteilen wir eine Marinade aus Olivenöl und Ahornsirup, die wir mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und gemahlenem Kreuzkümmel abschmecken. Gut durchmischen, dann darf das Gemüse auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech Platz nehmen und 20 Minuten im Ofen brutzeln.

Übrigens: Das Ofengemüse kannst du alternativ auch in der Heißluftfritteuse zubereiten. Probier's mal aus!

Währenddessen waschen wir Salat. Du kannst dir aussuchen, was für eine Sorte du verwenden willst, oder auch verschiedene Sorten nutzen. Anschließend ziehen wir eine rote Zwiebel ab und schneiden sie in Ringe. Außerdem rösten wir eine Handvoll Kerne oder Nüsse, ganz nach Geschmack, in einer Pfanne an. Dabei wenden wir sie regelmäßig, damit sie nicht anbrennen.

Ist das Ofengemüse fertig, lassen wir es kurz abkühlen und betten es dann auf den Salat. Nun streuen wir nur die Zwiebel und die Kerne darüber, und das war’s. Wenn du möchtest, kannst du den Ofensalat mit Roter Bete und Kürbis noch mit etwas Öl oder Essig verfeinern, bevor du ihn servierst.

Ofensalat mit Roter Bete und Kürbis Franziska 4.02 ( 92 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Hokkaido

3 Rote Beten vorgekocht

3 EL Olivenöl

1 TL Ahornsirup

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

Kreuzkümmel gemahlen

200 g Salat nach Belieben

1 rote Zwiebel

1 Handvoll Kerne oder Nüsse Zubereitung Wasche den Kürbis, halbiere ihn und entferne die Kerne. Schneide das Fruchtfleisch danach in Würfel.

Schneide die Bete in Scheiben und gib sie zusammen mit dem Kürbis in eine Schüssel.

Verrühre das Öl mit dem Sirup und schmecke die Marinade mit den Gewürzen ab. Gieße sie über das Gemüse in der Schüssel und vermenge alles gut.

Verteile die Bete und den Kürbis auf einem Blech mit Backpapier und backe sie bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 25 Minuten.

Wasche derweil den Salat und verteile ihn auf Tellern. Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in Ringe. Röste die Kerne oder Nüsse in einer Pfanne ohne Fett an.

Lass das Gemüse aus dem Ofen kurz abkühlen und verteile es dann auf dem Salat. Streue die Zwiebelringe und die Kerne darüber und verfeinere den Salat nach Belieben noch mit etwas Öl oder Essig.

