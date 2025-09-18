Diese Snacks dürfen zum Oktoberfest nicht fehlen

Nur noch ein paar Mal schlafen und dann beginnt endlich das Oktoberfest! Die Wiesn zieht jedes Jahr mehrere Millionen Menschen an. Du schaffst es nicht nach München, möchtest aber trotzdem das Feeling nicht missen? We got you! Unser Oktoberfest-Fingerfood verschönert dir jede private Party und sorgt für Wiesn-Feeling in den eigenen vier Wänden.

Oktoberfest-Fingerfood für zu Hause

Das Oktoberfest ist eine deutsche Institution. Das Volksfest ist über die Landesgrenzen hinaus beliebt und steht für viele gleichbedeutend mit der gesamten deutschen Kultur. Doch wusstest du, wo das Fest seinen Ursprung hat? Wenn nicht, dann gibt es jetzt eine kurze Geschichtsstunde: 1810 heiratete der Kronprinz Ludwig von Bayern die Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Um diese Trauung angemessen zu feiern, lud man die Münchner auf die Theresienwiese ein, wo zur Feier der beiden ein Pferderennen stattfand. Dieses Fest war ein Erfolg – so ein Erfolg, dass es seither jährlich wiederholt wird.

Das 190. Oktoberfest beginnt in wenigen Tagen. Zwar hat es nichts mehr mit Kaisern und Königen zu tun, gefeiert wird trotzdem gern und üppig, mit Bier und Schmaus. München gleicht zu dieser Zeit einem riesigen Rummelplatz. Du kannst oder möchtest nicht extra nach München fahren, um das Volksfest zu feiern? Dann hole es dir nach Hause! Das geht besonders gut mit diesem leckeren Oktoberfest-Fingerfood.

Für eine leckere Snackplatte aus Oktoberfest-Fingerfood hat sich unsere Köchin Adrianna richtig ins Zeug gelegt: Sie serviert einen Leberkäse-Burger mit Zwiebel-Relish, Weißwurst-Hot Dogs mit Laugengebäck und ein Leberkäse-Laugenbrötchen mit Krautsalat. Deftig, zünftig und richtig lecker schmecken diese Snacks. Mit den untenstehenden Rezepten kannst du sie ganz einfach nachmachen und deinen Freundinnen und Freunden eine Freude machen. Wiesn-Feeling für zu Hause, ganz ohne Zugfahrten oder Schlange stehen!

Noch mehr Rezepte für deine OKtoberfest-Party gefällig? Dann probier auch mal diesen Bayerischen Wurstsalat, Knödelsalat mit Backhähnchen oder einen Weißwurstsalat mit Bierdressing.

Leberkäse-Burger mit Zwiebel-Relish Adrianna 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Stück Kochutensilien (z.B. hier 🛒 1 Grillpfanne Zutaten 1x 2x 3x 3 rote Zwiebeln

Butterschmalz zum Anbraten

2 TL Senf

2 TL Honig

Salz & Pfeffer

4 Scheiben Leberkäse ca. 1,5-2 cm dick

4 Laugenbrötchen

Krautsalat Menge nach Geschmack

Bergkäse optional

Radieschen optional Zubereitung Schäle die Zwiebeln für das Relish und schneide sie in feine Halbringe. Schmore sie in etwas Butterschmalz in einer Gusspfanne langsam weich.

Gib die geschmorten Zwiebeln in eine Schüssel, mische Senf und Honig unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Schneide den Leberkäse in ca. 1,5-2 cm dicke Scheiben. Brate ihn in einer Grillpfanne, bis er schöne Grillstreifen bekommt und warm ist.

Halbiere die Laugenbrötchen.

Bedecke die untere Brötchenhälfte mit Zwiebel-Relish, lege den Leberkäse darauf und gib etwas Krautsalat dazu. Lege optional Bergkäse und Radieschen darauf. Setze die obere Brötchenhälfte auf. Notizen Tipp: Für extra Geschmack kannst du die Brötchenhälften leicht mit Senf oder BBQ-Sauce bestreichen, bevor du sie belegst.

Weißwurst-Hot Dogs mit Laugengebäck Adrianna 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Wartezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Laugengebäck tiefgefroren (4 Stück)

Hagelsalz

1 Pck. Original Münchner Weißwürste 4 Stück, etwa hier 🛒

Ketchup

Senf

400 g Krautsalat

1/2 Bund f rische Radieschen

4 EL geröstete Zwiebeln Zubereitung Nimm das Laugengebäck aus der Verpackung, lege es auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und lass es ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur antauen.

Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Schneide die Teiglinge ein, bestreue sie mit Hagelsalz und backe sie ca. 15 Minuten goldbraun.

Brate die Würste an.

Belege die Brötchen mit Ketchup und Senf und verteile Krautsalat darauf.

Wasche die Radieschen, tupfe sie trocken und schneide sie in dünne Scheiben.

Verteile Weißwürste, Radieschen und geröstete Zwiebeln auf dem Laugengebäck. Notizen Tipp: Wer es extra knusprig mag, kann die Laugenbrötchen nach dem Bestreichen mit Senf noch kurz unter den Grill legen.

Leberkäse-Laugenbrötchen mit Krautsalat Adrianna 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 fertige Laugenbrezeln aufgetaut und platt gedrückt

2 EL Crème fraîche

120 g Gouda gerieben

1/2 rote Zwiebel in dünne Ringe geschnitten

100 g Leberkäse gerieben

1 EL grobes Meersalz

fertiger Krautsalat

süßer Senf z.B. dieser hier 🛒 Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Drücke die aufgetauten Laugenbrezeln platt und lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Bestreiche die Mitte jeweils mit 1 EL Crème fraîche, streue Gouda, Zwiebel und geriebenen Leberkäse darüber und verteile grobes Meersalz auf den Rändern. Backe alles ca. 15 Minuten, bis der Käse geschmolzen und goldbraun ist.

Nimm die fertigen Laugen-Käse-Pizzen aus dem Ofen. Belege sie mit Krautsalat und Senf.

Genieße sie direkt, am besten warm serviert. Notizen Tipp: Du kannst die Brötchen noch kurz unter den Grill legen, um sie extra knusprig zu machen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.