Hol dir den Kreta-Urlaub aufs Brot mit Olivenmarmelade

Marmelade aus Oliven? Ja, ich war ebenso skeptisch wie du im ersten Moment, als ich im Kreta-Urlaub von der Kombination gehört habe. Aber ich verspreche dir: Einmal probiert, möchtest du diese Köstlichkeit in deinem Leben nicht mehr missen. Auf Brot oder zu Käse, die herzhaft-süße Marmelade ist einfach der Knaller. Komm, ich zeig dir, wie du sie zu Hause ganz einfach kochen kannst!

Einfaches Rezept für Olivenmarmelade

Olivenmarmelade. Wie gesagt, bei der Kombination habe ich erst einmal kurz gestutzt. Marmelade ist süß, Oliven eher nicht. Aber dann war da dieser Morgen im Hotelrestaurant auf Kreta. In der Ecke mit den griechischen Spezialitäten entdeckte ich ein kleines Schälchen mit einer grünlichen Paste. „Olive Jam“ stand auf einem kleinen Schild daneben. Und ich? Liebe Oliven und musste die Marmelade natürlich probieren.

Und was soll ich sagen? Es war ein Erlebnis! Süß, aber nicht zu süß, ein Hauch von Frucht, dazu das leicht bittere Olivenaroma. Auf knusprigem Brot war das schon gut, aber der Knaller kam mit Käse. Ob zu Feta oder Ziegenkäse, ich war begeistert! Die Kombination von Süße und salzigem Käse war genial. Und dann dieser Hauch von Anis – was auch immer da drin war, es funktionierte einfach.

Zurück in Deutschland ließ mich die Marmelade nicht los. Natürlich habe ich mir auch ein Glas Olivenmarmelade aus Kreta mitgebracht, aber selber machen wollte ich sie trotzdem einmal. Gesagt, getan. So schwer ist es nämlich gar nicht, Olivenmarmelade zu kochen. Man nehme ein Glas entsteinte Oliven, Gelierzucker, Zitronensaft und ein bisschen Geduld. Für die extra Note Kreta darf ein Spritzer Ouzo nicht fehlen. Der ist aber optional. Die Olivenmarmelade schmeckt auch ohne köstlich und kommt tatsächlich ziemlich nah an das kretische Original heran.

Jetzt habe ich immer ein Glas Olivenmarmelade im Kühlschrank. Morgens auf Toast, abends mit Käse, und zwischendurch sogar einfach so gelöffelt – diese Marmelade ist mein neuer Allrounder. Danke, Kreta-Urlaub für diese großartige Entdeckung! Und falls du jemals in Versuchung gerätst: Probier’s aus. Es lohnt sich!

Über den kulinarischen Tellerrand zu schauen, lohnt sich immer wieder. Das beweisen auch unsere anderen kreativen Marmeladenrezepte wie Speckmarmelade, Apfelmarmelade mit Senf oder Chilimarmelade. Na, welche Konfitüre ist dein Favorit?

Olivenmarmelade Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g grüne Oliven aus dem Glas

1,5 Bio-Zitronen Saft und Abrieb

250 g Gelierzucker 1:1, gibt es online z.B. hier 🛒

1 EL Ouzo optional Zubereitung Lass die Oliven abtropfen und hacke sie fein. Wasche die Zitronen unter sehr heißem Wasser ab und reibe die Zitronenschale mit einer Reibe ab. Presse anschließend den Saft der Zitronen aus. Hacke die Zitronenschalen fein. Gib den Gelierzucker, die Zitronenschalen, den Zitronensaft und den Ouzo in einen großen Topf und bringe alles zum Kochen. Sobald die Mischung kocht, gib die gehackten Oliven dazu und lass die Marmelade für 10-15 Minuten einkochen. Rühre dabei immer wieder gut um, damit nichts anbrennt. Fülle die Olivenmarmelade in sterile Gläser ab und verschließe sie fest. Die Marmelade hält kühl und dunkel aufbewahrt ca. 1 Jahr.

