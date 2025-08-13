Gourmet-Frühstück: Mit diesem Omelett mit Zucchini startest du herzhaft in den Tag

Dieses fluffige und würzige Omelette mit Zucchini und Ziegenkäse ist ein echtes Frühstücks-Highlight! Die Zucchini sorgt für eine leichte Frische, während der Ziegenkäse dem Ganzen eine wunderbar cremige und aromatische Note verleiht. Ob als schnelles Mittagessen, proteinreiches Abendessen oder herzhafter Start in den Tag – dieses Omelette steht in wenigen Minuten auf dem Tisch und schmeckt einfach unwiderstehlich.

Omelett mit Zucchini und Ziegenkäse: so wird’s richtig köstlich

Ein Omelette zu machen klingt einfach – aber hast du schon mal eines zubereitet, das außen goldgelb und innen herrlich weich und fluffig ist? Damit dein Omelette nicht trocken wird, anbrennt oder zerfällt, gibt es ein paar kleine, aber entscheidende Tricks.

Ein geniales Omelett fängt schon beim Verquirlen der Eier an. Am besten schlägst du die Eier mit einer Gabel oder einem Schneebesen locker auf. Durch die eingeschlagene Luft wird es schön fluffig. Etwas Milch oder Sahne machen das Omelett zusätzlich zart. Natürlich kommt es aber nicht nur auf die Eier an. Auch die Pfanne, die du zum Braten verwendest, ist ausschlaggebend dafür, wie dein Omelett mit Zucchini und Ziegenkäse nachher wird. Verwende ausschließlich eine gut eingebrannte Gusseisenpfanne 🛒 oder eine beschichtete Pfanne. Sonst bleibt das Omelett womöglich kleben und zerfällt am Ende.

Genauso wichtig sind das Timing und die Temperatur beim Omelett-Braten. Lass dir Zeit und setze auf mittlere bis niedrige Hitze. Denn bei zu hoher Temperatur wird das Omelett außen zu dunkel, bevor es innen richtig stocken kann. Am besten nimmst du dein Omelett mit Zucchini und Ziegenkäse vom Herd, wenn es noch leicht feucht glänzt. Es gart auf dem Teller noch etwas nach. So bleibt es wunderbar saftig. Lass es dir schmecken!

Omelett mit Zucchini und Ziegenkäse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1/4 Zucchini

2 Eier

1-2 EL Milch oder Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Butter

50 g Ziegenfrischkäse

Etwas Zitronenabrieb optional

Etwas frische Minze optional Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in sehr dünne Scheiben. Trenne die Eier und verquirle die Eigelbe mit Milch. Schlage das Eiweiß mit Hilfe eines Handmixers 🛒 steif und hebe den Eischnee unter das Eigelb. Würze mit Salz und Pfeffer.

Schmilz Butter in einer großen Pfanne und brate darin die Hälfte der Zucchini kurz an. Gieße die Omelett-Masse darüber und belege das Ganze mit den restlichen Zucchini. Lass das Omelett zugedeckt für einige Minuten stocken. Wende das Omelette vorsichtig und lass es nochmal kurz garen, bis es fertig ist.

Richte das Omelett auf einem Teller an. Gib etwas Ziegenkäse obendrauf. Optional kannst du das Ganze mit Zitronenabrieb und frischer Minze verfeinern.

