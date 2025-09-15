Eierspeise aus dem Ofen: Heute gibt’s ein Omelett vom Blech

Was wäre ein Frühstück ohne das beliebte Frühstücksei? Nicht komplett, zumindest für viele von uns. Aber wir lieben die Abwechslung, auch bei diesem Klassiker am Morgen. Deshalb haben wir uns kürzlich entschieden, ein Omelett vom Blech zu zaubern. Wie das geht? Das erfährst du sofort. Lass dir das nicht entgehen!

Rezept für Omelett vom Blech: Klassiker mal anders

Na, wie isst du dein Frühstücksei am liebsten? Die einfachste Methode ist es wohl, es entweder hart oder weich zu kochen. Auch Rühreier sind nicht wahnsinnig kompliziert, ebenso wie das klassische Spiegelei. Omeletts benötigen schon ein wenig mehr Aufmerksamkeit, sind aber im Grunde auch ganz leicht gemacht. Vor allem unser Omelett vom Blech, das nach wenigen Handgriffen und etwa einer Viertelstunde bereits im Ofen verschwindet.

Das Schöne an dem Omelett vom Blech – und übrigens auch am Omelett im Allgemeinen – ist seine Flexibilität. Im Grunde kannst du jede erdenkliche Zutat darin verwerten, also lohnt sich der Blick in den Kühlschrank. Gibt es etwas, was unbedingt verbraucht werden muss? Dann ab damit ins Omelett!

Wir haben uns dieses Mal für Speck, Zwiebeln und Pilze entschieden. Dazu kommen einige Kräuter aus dem Tiefkühlschrank sowie etwas Senf. Die Vorbereitungen sind schnell erledigt: Wir putzen die Champignons und schneiden sie klein. Den Speck und die Zwiebel würfeln wir. Die Eier werden verquirlt und mit den Zwiebelstücken, den Kräutern, etwas Salz und Pfeffer sowie dem Senf verrührt.

Nun legen wir ein kleines Blech mit Backpapier aus und verteilen den Speck und die Pilze darauf. Danach gießen wir die Eiermasse darüber. Manchmal streuen wir noch geriebenen Käse über die Eier, bevor wir das Blech in den Ofen schieben. Und nach etwa 25 Minuten, wenn die Eier gestockt sind, ist das Omelett vom Blech fertig.

Omelett vom Blech Franziska 4.01 ( 296 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 kleines Blech, ca. 35 x 25 cm, oder eine Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 1 große Zwiebel

200 g Speck oder Kochschinken

150 g Champignons

8 Eier

Salz und Pfeffer

2 EL gemischte Kräuter TK

1 EL Feigensenf Zubereitung Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Schneide den Speck in Würfel. Putze die Pilze und schneide sie klein.

Verquirle die Eier und würze sie mit Salz und Pfeffer. Rühre die Zwiebeln, den Senf und die Kräuter unter.

Lege ein Blech mit Backpapier aus und verteile den Speck und die Pilze darauf. Gieße anschließend die Eier darüber.

Backe das Omelett bei 180 °C Umluft für 25 Minuten. Notizen Wenn du möchtest, kannst du die Eier noch mit in Scheiben geschnittenem Weichkäse belegen oder geriebenem Käse bestreuen, bevor du das Blech in den Ofen schiebst.

