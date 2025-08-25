Gerichte nach der One-Pot-Methode basieren auf einer einfachen Idee: Sämtliche Zutaten werden gemeinsam in nur einem Topf oder einer Pfanne gegart. Das Ergebnis sind Gerichte, die schnell zubereitet sind und mit denen du eine Menge an Abwasch sparst. Fad oder eintönig sind One-Pot-Gerichte aber nie. Bei dieser leckeren Variante für One-Pot-Hähnchen aus der Pfanne vereinen sich Nudeln, Gemüse und Hähnchenbrust zu einem echten Genuss.

One-Pot-Hähnchen aus der Pfannen

Du bist nach einem langen Arbeitstag erschöpft und hast keine Lust, einen Berg an Geschirr zu spülen? Mit unserem One-Pot-Rezept mit Hähnchen wird das Kochen zum Kinderspiel.

Die saftigen Hähnchenbrustfilets werden zusammen mit Gemüse, Nudeln und Gewürzen in einer Pfanne gegart. Das Ergebnis ist ein köstliches Pfannengericht, das alle Aromen perfekt vereint.

Das Beste an diesem One-Pot-Rezept ist, dass es sich an jede Jahreszeit anpassen lässt. Im Winter wärmt es von innen, im Sommer kann man es als leichtes Abendessen genießen. Man kann das Gemüse auch variieren, je nachdem, was gerade Saison hat oder was man im Kühlschrank findet. Das macht das Gericht zu einer perfekten Wahl für jede Gelegenheit.

Dieses One-Pot-Hähnchen ist etwas für alle, die es in der Küche schnell und einfach mögen. Und das Beste: Du brauchst am Ende nur eine Pfanne abzuspülen!

Noch mehr leckere One-Pot-Rezepte findest du hier:

One-Pot-Hähnchen Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hähnchenbrust: 2 Stück Hähnchenbrust

1/2 TL Salz

1/2 TL geschroteten Pfeffer

1/2 TL edelsüßen oder geräucherten Paprika

1/2 TL Kreuzkümmel online z.B. hier 🛒 Für das Gemüse: 240 g Hokkaidokürbis gewürfelt

150 g Brokkoliröschen

1 rote Paprika gewürfelt

1 rote Zwiebel in Scheiben geschnitten

3 Knoblauchzehen kleingehackt

Salz und Pfeffer Für die Nudeln: 240 g Nudeln z.B. Orecchiette

400 ml Kokosmilch

400 ml Gemüsebrühe

2 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer Außerdem: 100 g Cheddar

5-6 Thymianzweige Zubereitung Schneide die Hähnchenbrust rautenförmig ein. Achte darauf, nicht zu tief zu schneiden, da sie sonst auseinanderfällt.

Vermische die Gewürze miteinander und würze mit ihnen das Hühnchen von beiden Seiten. Brate das Fleisch dann mit etwas Öl in der Pfanne scharf an.

Nimm das angebratene Fleisch aus der Pfanne und gib das geschnittene Gemüse nacheinander hinein. Lass es von allen Seiten Farbe annehmen und würze es nach Belieben mit Salz und Pfeffer.

Schütte das fertige Gemüse vorübergehend auf ein Backblech. Gib nun etwas Butter, das Tomatenmark und die Nudeln in die Pfanne. Füge anschließend die Gemüsebrühe und die Kokosmilch hinzu und lass alles für etwa 8 Minuten bei geringer Hitze köcheln.

Verteile anschließend das Gemüse auf den Nudeln und lege die beiden Hähnchenbrüste obendrauf.

Lege zum Schluss die Thymianzweige mit in die Pfanne und reibe den Cheddar darüber. Backe das One-Pot-Hühnchen für 5-10 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze im Ofen, bis der Käse goldbraun ist.

