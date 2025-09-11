In 15 Minuten fertig: One Pot Lemon Pasta

Du hast Lust auf Nudeln zum Mittag- oder Abendessen, aber nicht auf das Völlegefühl danach? Dann haben wir das ultimative Pastagericht für dich: One Pot Lemon Pasta. Cremig, frisch und in 15 blitzschnellen Minuten zubereitet. Und du brauchst nur einen Topf. Wie genial ist das bitte?

Blitzrezept für One Pot Lemon Pasta

Für die schnelle One Pot Lemon Pasta brauchst du nur wenige Zutaten, die für großen Genuss sorgen. Schnapp dir eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, schneide sie klein und dünste sie in Olivenöl an. So beginnen doch alle guten Gerichte, nicht wahr?

Dann brauchst du noch eine Bio-Zitrone. Wasche sie gut mit heißem Wasser ab, denn für die frische Note der Pasta sorgen Zitronenschale und Zitronensaft. Für einen besonderen, etwas herberen Geschmack kannst du auch noch etwas Limettensaft dazu geben.

Die Zitronenschale und der Zitronensaft wandern zusammen mit Gemüsebrühe, Spaghetti und Sahne in einen großen Topf. Dort köcheln sie schön cremig ein. Rühre zwischendurch um, damit nichts anbrennt. Oh, wenn du riechen könntest, wie zitronig-frisch das duftet.

Die Wartezeit kannst du dir verkürzen, indem du schon einmal Parmesan reibst und dir noch ein paar Basilikumblätter abzupfst und etwas Petersilie klein hackst. Dann sind die 15 Minuten auch schon um und du kannst dein cremiges Nudelgericht mit frischem Parmesan und den Kräutern genießen!

Die One Pot Lemon Pasta ist ein köstliches Alltagsgericht, das auch gelingt, wenn du so gar keine Lust hast zu kochen oder extra einkaufen zu gehen. Die meisten Zutaten hast du wahrscheinlich schon zu Hause.

Mit der Pasta kannst du auch wunderbar Reste verwerten. Da liegt noch eine einzelne Tomate oder ein, zwei Stangen Frühlingszwiebeln im Gemüsefach deines Kühlschranks? Prima, ab damit in den Topf. Da hinten steht noch ein angebrochenes Glas mit eingelegten Tomaten? Auch die passen wunderbar zu der cremigen Pasta. Und bescheren dir einen großen Teller Pastaglück!

Jetzt hast du so richtig Lust auf Nudeln bekommen? Kein Problem. Wir bei Leckerschmecker versorgen dich sehr gerne mit weiteren schnellen Pasta-Rezepten wie Tomaten-Knoblauch-Pasta oder Spaghetti al Tonno. Den Klassiker Pasta aglio e olio kannst du mit gerösteter Aubergine verfeinern. So gut!

One Pot Lemon Pasta Vanessa 4.39 ( 52 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

700 ml heiße Gemüsebrühe

1 Bio-Zitrone

1 Prise Salz

250 g Spaghetti

1 Handvoll Basilikum

1 Handvoll Petersilie

100 ml Sahne

Pfeffer

Parmesan, frische Basilikumblätter und Petersilie als Deko Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen, schneide beides in feine Würfel. Brate sie zusammen in Olivenöl in einem Topf an, bis sie glasig sind.

Gieße die Gemüsebrühe mit heißem Wasser auf und lasse sie kurz ziehen.

Wasche in der Zwischenzeit die Zitrone heiß ab und reibe die Zeste fein ab. Halbiere anschließend die Zitrone und presse den Saft aus.

Gieße die heiße Gemüsebrühe in den Topf und gib eine Prise Salz dazu.

Gib die Spaghetti in den Topf. Die Nudeln sollten komplett von der Flüssigkeit bedeckt sein. Falls nötig, gib noch etwas Brühe oder Wasser dazu.

Rühre die Zitronenschale und den Zitronensaft unter.

Decke den Topf mit einem Deckel ab und lass die Nudeln etwa 10 Minuten auf niedriger Hitze köcheln. Rühre währenddessen immer wieder um, damit nichts anklebt.

Wasche das Basilikum und die Petersilie, hacke sie klein und gib sie zusammen mit der Sahne zu den Nudeln.

Verrühre alles gut, bis die Soße schön cremig ist. Schmecke zum Schluss mit Salz und Pfeffer ab.

Bestreue die cremige One Pot Lemon Pasta noch mit etwas Parmesan, ein paar frischen Basilikumblättern und etwas Petersilie. Dinner is ready!

