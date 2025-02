In nur 20 Minuten fertig: Probiere diese One-Pot-Nudeln mit Würstchen

Gerichte, die im Handumdrehen zubereitet sind, lieben wir. Vor allem an Tagen, an denen sich der Appetit mit einem lautstark protestierenden Knurren meldet, zählt beim Kochen jede Minute. Gerichte, die schnell gehen und dann auch noch in nur einem Topf zubereitet werden, lieben wir sogar noch mehr. Denn wer hat schon groß Lust auf Abwaschen nach dem Essen? Wir jedenfalls nicht und deshalb gibt es heute diese 20-Minuten One-Pot-Nudeln mit Würstchen.

Spart Zeit und Abwasch: One-Pot-Nudeln mit Würstchen

Vor dem Schlemmen steht wie immer der Einkauf. Für dieses schnelle Gericht brauchst du Wiener Würstchen, Buttergemüse aus dem Tiefkühlfach, Nudeln, Sahne, Ajvar, Tomatenmark sowie eine Zwiebel. Olivenöl, Salz und Pfeffer hast du sicher bereits zu Hause. Ist alles besorgt, kannst du auch schon loslegen.

Bereite das One-Pot-Gericht vor, indem du zuerst die Zwiebel schälst und in Stücke schneidest. Die Würstchen schneidest du in Scheiben. Erhitze dann Öl in einem großen Topf 🛒, dünste Zwiebel und die Würstchen in dem heißen Fett kurz an und gib dann die restlichen Zutaten dazu. Lass alles für 15 Minuten köcheln, bis die Nudeln gar sind. Und schon kannst du die One-Pot-Nudeln mit Würstchen auf Teller verteilen und genießen. Wirklich unkompliziert, oder?

Das Tolle an unserem Gericht ist aber nicht nur die zeitsparende Zubereitung, sondern auch die Wandelbarkeit. Es lässt sich nämlich wunderbar deinem Geschmack anpassen. Füge noch deine Lieblingskräuter hinzu oder verarbeite Gemüsereste aus dem Kühlschrank in unserem Nudeltopf.

Das Beste: Die One-Pot-Nudeln mit Würstchen schmecken der ganzen Familie, auch mäkeligen Kindern. Wir sind uns sicher, dass bestimmt noch ein Nachschlag verlangt wird. Sollte doch etwas übrig bleiben, dann schmecken die Nudeln noch als Lunch am nächsten Tag im Büro.

One-Pot-Nudeln mit Würstchen Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

5 Wiener Würste

etwas Olivenöl zum Anbraten

1 Pck. Buttergemüse 400 g

2 EL Ajvar

2 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

200 ml Sahne

400 ml Wasser

400 g Nudeln Zubereitung Ziehe die Schale der Zwiebel ab und schneide sie klein. Schneide die Würstchen in Scheiben.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf und brate darin die Zwiebel und die Würstchen kurz an.

Füge dann die restlichen Zutaten hinzu, verrühre alles gut miteinander und lass die One-Pot-Nudeln 15 Minuten köcheln. Verteile die Nudeln auf Teller und lass sie dir schmecken.

