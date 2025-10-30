Dieser Internet-Trend macht die Zwiebel zum Star auf deinem Teller

Wusstest du, dass die Zwiebel der neue Superstar auf deinem Teller ist? Weltweit feiert das scharfe Gemüse im Internet ein fulminantes Comeback als Onion Boil. Dabei wird eine große Zwiebel mit allerhand Gewürzen und geschmolzener Butter mariniert, in Alufolie eingewickelt und anschließend im Ofen gebacken, bis sie weich und karamellisiert ist. Wie das Ganze funktioniert und ob es schmeckt, erfährst du hier.

Onion Boil: goldene Zeiten für Zwiebelfans

Mit den Food-Trends aus dem Internet ist es ja so eine Sache: Kaum ist ein Hype am Abklingen, da taucht auch schon der nächste auf. Dieses Mal im Mittelpunkt des Interesses: die Zwiebel. Noch bis vor kurzem war es DAS große Ding, einen Kohlkopf mit Butter zu füllen, indem man den Strunk herausschnitt und das Gemüse dann in eine würzige Marinade aus Knoblauch, Paprika, Olivenöl sowie weiteren Gewürzen zu tränken, alles in Alufolie einzuwickeln und anschließend zwei Stunden im Ofen gar zu backen. Cabbage Boil nannte sich das. Und der wird jetzt einfach durch Onion Boil abgelöst. Das Prinzip ist gas Gleiche.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die hungrige Internet-Community die Zwiebel als Lieblingsgemüse ausgewählt hat. Vor ein paar Monaten machte der zugegebenermaßen sehr leckere Trend der karamellisierten Zwiebel-Pasta die Runde.

Wer das Trendrezept nachkochen möchte, braucht nicht viele Zutaten: nur etwas Butter, größere Zwiebeln und Gewürze. In unserer Variante sind dies Paprikapulver, eine italienische Kräutermischung, Salz, Pfeffer, Chiliflocken sowie ein Cajun-Gewürz. Das verleiht der Zwiebel ordentlich Wumms und eine Portion Schärfe. Außerdem haben wir noch eine gehackte Knoblauchzehe dazu gegeben. Du kannst aber alles verwenden, was dir schmeckt und was dein Gewürzregal so hergibt. Lediglich Butter, Paprikapulver und Chili sollten nicht fehlen, damit der Geschmack nicht zu sehr verfälscht wird.

Wer jetzt Appetit bekommen hat und die Zwiebel aus der hinteren Ecke des Vorratsschrankes herausholen möchte, um sie mehr ins kulinarische Rampenlicht zu rücken, findet bei Leckerschmecker noch mehr köstliche Zwiebelrezepte. Hast du schon mal etwas von Tennessee-Zwiebeln gehört? Hier besteht gleich ein ganzer Auflauf aus dem Gemüse. Probiere auch eine Zwiebelbutter mit karamellisierten Zwiebeln oder karamellisierte Zwiebel-Parmesan-Chips aus dem Ofen.

Onion Boil Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 große Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Cajun-Gewürz online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL italienische Kräuter

1/2 TL Salz

1/2 TL schwarzer Pfeffer

1/2 TL Chiliflocken Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Ziehe die Zwiebeln ab und schneide sie auf der oberen Seite kreuzweise ein. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn in feine Würfel. Schmilz die Butter in einem Topf und vermenge sie mit den Gewürzen und dem Knoblauch. Lege die Zwiebeln je auf ein Stück Alufolie und verteile die Butter-Gewürzmischung großzügig darüber. Wickle die Zwiebeln gut in die Folie ein, lege sie auf ein Backblech und backe sie 40-45 Minuten, bis sie weich und karamellisiert sind. Notizen Der Herbst ist die perfekte Zeit, mal wieder Schere, Kleber und Papier herauszuholen und zu basteln. Wie wäre es mit diesen kreativ gestalteten Kürbissen von Geniale Tricks?

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.