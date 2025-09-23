So wird ein Klassiker zu etwas ganz Besonderem

Manchmal haben auch Klassiker ein kleines Makeover verdient. Im Fall von Mac and Cheese ist die Frage, wie das möglich ist, nicht ganz leicht. Schließlich sind die Nudeln in Käsesoße schon wirklich sehr lecker. Doch eine Lösung gibt es: Onion Mac and Cheese. Die hat wirklich alles: tolle Textur, Käsesoße, karamellisierte Zwiebeln, Käsesoße, geröstete Semmelbrösel und haben wir die Käsesoße schon erwähnt? Hier ist unser Rezept.

Onion Mac and Cheese: unfassbar gut

Wir alle kennen – und lieben – Mac and Cheese. Der US-Klassiker hat es glücklicherweise über die Grenzen des riesigen Landes hinaus auch zu uns auf die Teller geschafft und erfreut unsere Seelen, wenn es mal wieder echtes Comfort Food geben muss. Dabei handelt es sich im Grunde „nur“ um Makkaroni in Käsesoße, doch die haben es in sich: Besagte Käsesoße besteht nämlich aus einer Mehlschwitze, die meist mit mindestens zwei Sorten Käse besonders cremig gerührt wird. Das Ergebnis ist so sämig, so perfekt, dass es kaum real wirkt.

Wie kann man einen solchen All-Time-Favourite noch besser schmecken lassen, haben wir uns gefragt. Unsere Köchin Adrianna kam schnell auf eine Idee: Durch die Zugabe von karamelliserten Zwiebeln, natürlich! Gesagt, getan und angebraten und im Handumdrehen duftete die ganze Küche himmlisch lecker nach Onion Mac and Cheese. Doch dem Ganzen wurde noch eine Krone aufgesetzt, denn wir hatten etwas altbackenes Baguette herumliegen.

Da wir bei Leckerschmecker ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwndung setzen wollen, wanderte dieses Baguette natürlich nicht in den Müll, sondern, in Scheiben geschnitten und mit Öl und Kräutern abgeschmeckt, in den Ofen. Kaum war es richtig schön trocken, mixte Adrianna die Scheiben zu Semmelbröseln, die kurzerhand als Knusperhaube auf die Onion Mac and Cheese wanderten. Wer hätte gedacht, dass so etwas Leckeres wie einfache Makkaroni in Käsesoße so schnell so köstlich schmecken könnten?

Onion Mac and Cheese Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die karamellisierten Zwiebeln: 3 weiße Zwiebeln

65 g ungesalzene Butter

1 Prise Salz

1 EL Thymian fein gehackt (ca. 2-3 g)

300 ml Rinderbrühe Für die Semmelbrösel: 1 kleines Baguette ca. 120-150 g

3 EL Olivenöl ca. 30 g

1 EL fein gehackter Thymian ca. 2-3 g

1 Prise Salz Für die Mac and Cheese: 110 g ungesalzene Butter

110 g Weizenmehl Type 405

1,1 l Vollmilch

100 g Cheddar gerieben

100 g Mozzarella gerieben

1 TL Dijon-Senf ca. 5 g

1/4 TL Muskatnuss

Salz & Pfeffer nach Geschmack

400 g Spiral- oder Cavatappi-Nudeln z.B. hier 🛒 Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Streifen. Brate sie mit Butter und Salz in einer Pfanne bei mittlerer Hitze 30-40 Minuten langsam, bis sie karamellisieren.

Gib Thymian und Rinderbrühe dazu, erhöhe die Hitze und lass alles einköcheln, bis die Flüssigkeit reduziert ist und die Zwiebeln goldbraun sind. Stelle sie beiseite.

Schneide das Baguette in Scheiben, vermische es mit Öl, Thymian und Salz. Lege die Scheiben auf ein Backblech und röste sie bei 180 °C Umluft ca. 15 Minuten goldbraun. Zerkleinere sie danach grob im Mixer.

Schmelze für die Mac and Cheese die Butter in einem Topf, rühre Mehl ein und schwitze es kurz an. Füge nach und nach Milch unter ständigem Rühren hinzu und koche alles auf, bis die Sauce cremig ist.

Rühre 2/3 der karamellisierten Zwiebeln, beide Käsesorten, Senf, Muskat, Salz und Pfeffer unter und stelle die Sauce beiseite.

Koche die Nudeln in Salzwasser 8–10 Minuten al dente, hebe etwas Kochwasser auf und gieße sie ab.

Vermenge die Nudeln mit der Sauce in einer Auflaufform, strecke sie bei Bedarf mit etwas Kochwasser. Streiche die Oberfläche glatt, bestreue sie mit Semmelbröseln und den restlichen Zwiebeln.

Gratiniere das Ganze unter dem Grill 5 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun und knusprig ist. Notizen Tipp: Mische die Semmelbrösel vor dem Backen mit etwas geriebenem Parmesan für extra Aroma.

