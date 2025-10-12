Frisch und würzig zugleich: ein herrliches Kohlgericht im Herbst

Ich bin immer ein Fan davon, wenn Gerichte eine aromatische Vielfalt mit sich bringen, die sich augenscheinlich konträr gegenüberstehen. Am beliebtesten aus dieser Kategorie ist wohl die Mischung aus süß und salzig, wie bei Salted Caramel-Zubereitungen oder süß-salzig gewürzten Nüssen. Wenn es dir ähnlich geht wie mir, musst du diesen Orangen-Miso-Kohl probieren. Hier trifft frischer Geschmack auf die deftigen Noten von Miso-Paste und Spitzkohl.

Orangen-Miso-Kohl: Hier ziehen sich Gegensätze an

Spitzkohl ist ein unscheinbarer Star unserer heimischen Küche, der sich irgendwo in der Mitte seiner Verwandtschaft ansiedelt. Er ist zarter als Weißkohl, hat dennoch mehr Biss als Wirsing und überzeugt mit einer feinen Süße, die durch den Röstvorgang in diesem Rezept noch intensiver wird.

Mit einer schnell gemischten Glasur auf Miso-Pasten-Basis entsteht hier das perfekte Gericht, wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden. Dieses Potpourri an Aromen kannst du ganz einfach zubereiten und du wirst erstaunt sein, mit wie wenig Arbeit man eine außergewöhnliche Mahlzeit gezaubert hat. Perfekt, um deine Freunde beim nächsten gemeinsamen Koch-Dinner zu begeistern.

Bei Spitzkohl denkst du zunächst vielleicht an klassische Zubereitungen, wie Rahmspitzkohl mit Gemüse, einen Hack-Spitzkohl-Topf oder einen Spitzkohlsalat. Die sind alle ohne Frage lecker und haben sich ihren Platz in den Klassikern natürlich verdient, dennoch lässt dieser Orangen-Miso-Kohl ihn nochmal in einem anderen Licht erstrahlen.

Die wahre Magie entsteht nämlich durch die Glasur. Die Kombination aus heller Miso-Paste, Orange, Ahornsirup und etwas Ingwer verleiht dem Kohl eine würzige Komplexität. Wir lassen den Kohl dabei zweimal im Ofen garen. In der ersten Runde, um ihn weich zu machen, in der zweiten Runde, um ihm mit der Glasur einen glänzenden, salzig-süßen Film zu verpassen, der fast schon zu gut ist, um wahr zu sein.

Abgerundet wird alles von der nussigen Note der gerösteten Sesamkörner und den frischen Frühlingszwiebeln mit ihrer dezenten Würze. Zauber dir eine Mahlzeit, die nicht nur optisch an leuchtende Herbstfarben erinnert, sondern auch kulinarisch ein Lichtblick an regnerischen, grauen Tagen sein kann. Lass ihn dir schmecken!

Orangen-Miso-Kohl Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 800 g Spitzkohl

1 Bio-Orange

2 Knoblauchzehen

2 EL helle Miso-Paste z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 EL Ahornsirup

1 EL Reisessig

1 TL frisch geriebener Ingwer

1/4 TL Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

3 EL Olivenöl

1 EL Sesamsamen

2 Frühlingszwiebeln

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Tipp: Du kannst auch zu einer : Du kannst auch zu einer Dauerbackmatte 🛒 greifen. Entferne die äußeren Blätter des Spitzkohls und halbiere ihn längs. Entferne den Strunk und schneide den Kohl in Streifen. Wasche ihn gründlich und schleuder ihn trocken. Wasche die Orange heiß ab. Reibe die Schale ab, halbiere die Orange und presse den Saft aus. Schäle den Knoblauch und zerkleinere ihn. Tipp: Dazu eignet sich eine : Dazu eignet sich eine Knoblauchreibe 🛒 Vermenge den Orangensaft, Miso-Paste, Ahornsirup, Reisessig, geriebenen Ingwer, Knoblauch, Orangenschale in einer kleinen Schüssel. Verrühre es zu einer glatten, dickflüssigen Glasur und füge, falls du etwas Schärfe möchtest, Chiliflocken nach Geschmack hinzu. Gib den Spitzkohl in eine große Schüssel und vermenge ihn gleichmäßig mit Olivenöl. Verteile den Spitzkohl auf dem Backblech und röste ihn für 15 Minuten, bis er leicht gebräunt und weich ist. Wende ihn einmal nach der Hälfte der Zeit. Vermenge den gerösteten Spitzkohl in einer Schüssel gleichmäßig mit der Orangen-Miso-Glasur, sodass er überall bedeckt ist. Verteile den Kohl erneut auf dem Backblech und röste ihn erneut für 7-8 Minuten im Ofen, bis die Glasur leicht karamellisiert und duftet. Röste währenddessen in einer Pfanne ohne Öl die Sesamsamen goldbraun. Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe. Würze den Orangen-Miso-Kohl nach deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer und richte ihn mit den Sesamkörnern und den Frühlingszwiebelringen an.

