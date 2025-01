Heute gibt es bei uns Orangen-Mohn-Crêpes zum Frühstück

Du liebst es, neue Rezepte auszuprobieren und nach besonderen Geschmacksrichtungen zu suchen? Dann sind Orangen-Mohn-Crêpes genau das Richtige für dich. Genieße den leichten Genuss mit feiner Säure zum Frühstück, Brunch oder einfach als süße Belohnung für zwischendurch. Hier ist das Rezept.

Orangen-Mohn-Crêpes: einfaches Rezept

Crêpes stammen ursprünglich aus der Bretagne, einer wunderschönen Region im Westen Frankreichs. Dort werden sie seit Jahrhunderten traditionell sowohl süß als auch herzhaft serviert. Der Name „Crêpe“ leitet sich vom lateinischen Wort „crispus“ ab, was „wellig“ bedeutet – eine Anspielung auf die feinen, leicht gewellten Ränder der hauchdünn gebackenen Pfannkuchen.

In Frankreich genießt man Crêpes vor allem am „La Chandeleur“, einem Fest, das am 2. Februar gefeiert wird. Hierbei sollen die runden Crêpes an die Sonne erinnern und Glück ins Haus bringen.

Die Zubereitung der Orangen-Mohn-Crêpes beginnt mit dem Teig, der aus Butter, Eiern, Milch, Mehl, einer Prise Salz und Blaumohn zubereitet wird. Verfeinert werden die dünnen Pfannkuchen mit Orangen. Dafür schmelzen wir Butter und Zucker in einer Pfanne, geben Orangensaft und Orangenschale hinzu und lassen alles einkochen. Anschließend kommen die Crêpes mit in die Pfanne 🛒 und werden im Sud erwärmt. Vor dem Servieren streuen wir noch ein paar gehackte Haselnüsse drüber.

Der Clou der Orangen-Mohn-Crêpe ist aber ganz klar der Mohn: Diese kleinen Samen bringen nicht nur einen knusprigen Biss, sondern auch ein leicht nussiges Aroma, das perfekt mit der Frische der Orange harmoniert.

Das klingt gut? Dann probiere das m Rezept für die Pfannkuchen aus!

Von Crêpes können wir gar nicht genug bekommen. Es gibt sie in herzhaften und süßen Varianten und wir lieben alle. Bereite dir doch auch mal Rote-Bete-Pfannkuchen oder

Kokos-Crêpes mit karamellisierter Ananas zu. Richtig lecker sind sie auch in einem Erdbeer-Crêpes-Auflauf.