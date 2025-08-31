Süß, würzig, frisch: Ist das vielleicht dein neues Lieblings-Salatdressing?

Salatsoßen sind eine ganz eigene Kategorie für sich. Wenn du mir nicht glaubst, solltest du unbedingt diese Orangen-Vinaigrette probieren und dich vom Gegenteil überzeugen. Danach wirst du Dressings mit völlig neuen Augen betrachten. Neugierig? Legen wir los!

Orangen-Vinaigrette: das Geheimnis für deine Salate

Sei mal ehrlich: Wie oft probierst du neue Salatdressings aus? Bei mir läuft es oft auf das gleiche hinaus. Eine Mischung aus etwas Essig, Öl, Salz, Pfeffer und ein paar getrockneten Kräutern. Manchmal kommt noch etwas Honig und Senf dazu. Das war’s. Auf Dauer wird das dann aber doch irgendwann ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein gutes Dressing wirklich einen Unterschied machen und einen Salat auf ein völlig anderes Level bringen kann. Manche würden sogar soweit gehen und behaupten, das ein Salat mit dem Dressing steht und fällt.

Ich sehe das nicht ganz so eng. Dennoch braucht auch für mich ein Salat ein Dressing, der die perfekte Mischung aus süß, sauer und würzig verkörpert und alle Zutaten mit seinem Geschmack unterstützt. Es ist sozusagen das flüssige Bindeglied.

Zitronensaft wandert recht häufig in Salate und andere Gerichte. Warum nicht auch Orangensaft? Vor allem, wenn man es etwas fruchtiger mag, ist diese Zitrusfrucht die perfekte Wahl.

Dieses Dressing ist so vielseitig, dass du es eigentlich überall einsetzen kannst – aber ein paar besonders gute Matches habe ich trotzdem für dich. Die fruchtige Note passt wie gemacht zu einem frischen Feldsalat mit Orangenscheiben, Walnüssen und Granatapfelkernen.

Du stehst auf mediterranes Flair? Kombiniere die Vinaigrette mit knackigem Rucola, Kirschtomaten, Burrata und gerösteten Pinienkernen. Für die eher herzhaftere Seite des Geschmacks: Probier’s mit einem Linsensalat, roten Zwiebeln und Feta. Und wenn du Lust auf etwas ganz Besonderes hast, dann träufle das Dressing über einen Salat aus gegrilltem Gemüse (zum Beispiel Zucchini, Auberginen und Paprika).

Orangen-Vinaigrette Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange Saft und Abrieb

1 Schalotte

1 EL frischer Oregano

1 TL grobkörniger Senf z.B. diesen hier 🛒

2 EL Apfelessig

1 TL Honig

1 TL Basilikum

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Reibe ca. 1 TL von der Schale der Orange fein ab und presse ihren Saft aus.

Schäle und hacke die Schalotte fein. Wasche, trockne und zupfe die Oreganoblättchen von den Zweigen. Schneide sie fein.

Gib den Orangensaft, den Abrieb, den Senf, den Apfelessig und den Honig in eine Schüssel.

Rühre die fein gehackte Schalotte und die frisch gehackten Kräuter sowie das Basilikum unter die Mischung.

Gieße das Öl langsam dazu, während du kräftig rührst, damit die Vinaigrette emulgiert.

Schmecke die fertige Vinaigrette mit Salz und Pfeffer ab.

