Mit heißer Orange durch die kalte Jahreszeit

Wenn es draußen kühler wird und der ein oder andere Herbststurm durch die Straßen pfeift, müssen warme Getränke her. Diese sind im Idealfall einfach zubereitet und schmecken doch himmlisch. Abends darf es ruhig auch mal ein Schuss vom Lieblingsschnaps dazu geben, doch es muss nicht immer alkoholisch sein. Besonders, wenn du tagsüber einen Punsch genießen möchtest. Daher ist unser Orangenpunsch ohne Alkohol nicht nur etwas für Kinder.

Orangenpunsch ohne Alkohol: ohne Reue genießen

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sobald es draußen kühler wird, verwandele ich mich in ein echtes Punsch-Monster. Nach dem ersten Tee am Morgen gibt es im Homeoffice nicht selten auch gleich den ersten Punsch hinterher. Dabei darf es alles sein: Ob Quitte, Birne oder Orange, mir schmeckt so gut wie jeder Saft. Auf dem Weihnachtsmarkt oder abends darf es auch ruhig gern mal ein Schuss von etwas zum Punsch sein, doch natürlich nicht morgens. Da trinke ich lieber einen Orangenpunsch ohne Alkohol.

Dieser Orangenpunsch ohne Alkohol schmeckt nach winterlichen Gewürzen, kaltem Wind und roten Wangen. Er macht an regnerischen Tagen die Laune wieder gut und begeistert Groß und Klein zugleich. Gleichzeitig brauchst du dafür keine ausgefallenen Zutaten oder komplizierte Techniken. Nur einen Topf, etwas Saft und eine Handvoll anderer Zutaten, die du übrigens auch ganz nach Herzenslust weglassen oder ersetzen kannst.

Beginne damit, Orangensaft in einen Topf zu geben. Ich persönlich tue dann gern Ingwer, Zimt, Nelken und Zitronenschale hinzu. Ein Löffel Honig darf ebenso wenig fehlen. Dann erhitze ich das Ganze, bis es dampft, fülle den Orangenpunsch ohne Alkohol in Tassen und mache es mir auf dem Sofa gemütlich – oder vor dem Laptop, je nachdem, ob ich arbeiten muss oder nicht.

Du bist ebenso ein großer Punsch-Fan wie ich? Dann probiere doch noch weitere Rezepte. Ich mag besonders gern Holunderpunsch und Zwetschgen-Punsch. Auch dieser Cranberry-Punsch ist ein Hit.

Noch auf der Suche nach passender Tischdeko? Diese herbstliche Tischdeko mit Holzbrett von Geniale Tricks ist kinderleicht nachgebastelt.

Orangenpunsch ohne Alkohol Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 ml Orangensaft

1 EL Honig

2 Zimtstangen z.B. diese hier online 🛒

2 Streifen Zitronenschale

3 Nelken

2 Scheiben Ingwer

2 Scheiben Orange Zubereitung Vermische den Orangensaft mit den anderen Zutaten in einem Topf. Erhitze alles langsam, bis der Punsch dampft. Verteile den Punsch auf Tassen und garniere ihn mit Orangenscheiben und Zimtstangen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.