Mit diesem leckeren Getränk schlürfen wir uns durch die Adventszeit

Ein Orangenpunsch ist das perfekte Getränk, um kalte Winterabende gemütlich auf dem Sofa zu verbringen. Sein fruchtiger Geschmack, kombiniert mit den würzigen Aromen, bringt ein wohliges Gefühl und passt hervorragend zur Adventszeit. Mit einfachen Zutaten und einer schnellen Zubereitung zauberst du dir eine wärmende Köstlichkeit. Lass sie uns gemeinsam genießen.

Orangenpunsch: unser Lieblingsgetränk in der Adventszeit

Der Begriff „Punsch“ stammt aus Indien und bedeutet „fünf“, was auf die ursprünglichen fünf Zutaten hinweist: Alkohol, Wasser, Zitrone, Zucker und Gewürze. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich daraus viele Varianten, darunter auch alkoholfreie Orangenpunsche, die bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt sind.

Seine Popularität verdankt der köstliche Punsch der aromatischen Mischung aus fruchtigen und würzigen Noten. Gerade in den kälteren Monaten sorgt er für Wärme von innen und bringt gleichzeitig die leuchtenden Farben der Orange in den grauen Winter.

Unsere Variante des Orangenpunsches ist nur etwas für Erwachsene, denn wir bereiten ihn mit braunem Rum und Weißwein zu. Für weihnachtliches Aroma sorgen Zimtstangen, Gewürznelken und Sternanis. Die fruchtige Komponente besteht aus Orangen und Zitronen.

Beginne für den Punsch damit, die Orangen und Zitronen zu halbieren und auszupressen. Gieße den Saft zusammen mit dem Weißwein in einen Topf und fülle diesen mit 300 Millilitern Wasser auf. Erwärme alles zusammen, achte aber darauf, dass der Inhalt des Topfes nicht kocht. Nach etwa fünf Minuten gibst du die Gewürze, den Zucker und den Rum dazu. Lass den Orangenpunsch dann für eine halbe Stunde ziehen. Seihe ihn danach durch ein Sieb in einen weiteren Topf ab und koche den Punsch einmal ganz kurz auf. Zum Schluss brauchst du ihn dann nur noch in Tassen oder Gläser zu füllen und mit Orangenscheiben, Zimtstangen und Sternanis zu dekorieren.

Genieße den Orangenpunsch heiß, so schmeckt er am besten. Wir sagen Prost!

Megalecker ist auch der Gin-Apfelpunsch. Für Gemütlichkeit im Glas sorgen der Cranberry-Punsch und der weiße Birnen-Glühwein.