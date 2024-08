Orecchiette mit Lachs und Erbsen in Dillsoße: Gönn dir einen Teller Pasta-Glück

Die Entscheidung, was es heute zum Abendessen geben soll, ist oft gar nicht so leicht. Wenn du im Supermarkt stehst und vor lauter Auswahl nicht weißt, was du kochen sollst, kommt hier ein Tipp von uns. Wie wäre es mit Orecchiette mit Lachs und Erbsen in einer cremigen Dillsoße? Dahinter verbirgt sich ein echtes Wohlfühlgericht, das zudem auch noch in einer knappen halben Stunde auf dem Tisch steht.

Orecchiette mit Lachs und Erbsen sind eine leckere Idee fürs Abendessen

Jeden Abend die gleiche Frage: Was gibt es zum Abendessen? Einen Auflauf? Einen Salat? Nudeln? Wir entscheiden uns für Letzteres und kochen heute mal Orecchiette mit Lachs und Erbsen, die in einer cremigen Dillsoße serviert werden. Fangen wir an!

Hast du dich für frischen Lachs entschieden, wasche ihn, tupfe ihn trocken und schneide ihn in mundgerechte Würfel. Gefrorenen Lachs lässt zu zuerst auftauen. Ist das erledigt, kannst du schon mal das Nudelwasser aufsetzten und die Orecchiette in Salzwasser al dente garen.

In der Zwischenzeit bereitest du die Soße vor. Schneide dafür Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel und dünste sie in einer Pfanne in Olivenöl an. Gib den Lachs hinzu und brate ihn ebenfalls an. Lösche mit Sahne ab und verrühre sie mit dem Frischkäse zu einer glatten Soße. Ist die Konsistenz zu dick, füge einfach etwas Milch hinzu. Alternativ kannst du aber auch etwas Nudelwasser verwenden. Gib noch einen Esslöffel Zitronensaft und Erbsen hinzu. Die Soße musss nun auf mittlerer Stufe etwa fünf Minuten köcheln. Rühre dabei gelegentlich um. Kurz vor dem Servieren schmeckst du mit Salz und Pfeffer ab und fügst gehackten Dill hinzu. Gieße das Nudelwasser ab, und serviere die Pasta zusammen mit der Lachs-Dill-Soße.

Wenn dir die Orecchhiette mit Lachs und Erbsen geschmeckt haben, dann probiere auch mal unsere Orzo-Zitronen-Pfanne mit Lachs. Auch ein Nudelauflauf mit Lachs ist unkompliziert in der Zubereitung und schmeckt. Und diese Tagliatelle al Salmone lassen dich beim Essen vom nächsten Italienurlaub träumen.