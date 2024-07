Orientalische Auberginenpfanne: einfaches Rezept, das begeistert

Heute gibt es etwas Deftiges: Wir bereiten uns eine orientalische Auberginenpfanne zu. Sie schmeckt sowohl als würzige Beilage zu Fleisch und Fisch, als auch mit einem Stück Brot als leckeres Hauptgericht.

Orientalische Auberginenpfanne: dein neues Lieblingsgericht

Auberginen kommen ursprünglich aus Indien und wurden bereits vor über 2000 Jahren kultiviert. Sie sind eng mit Tomaten, Kartoffeln und der Paprika verwandt. Das Gemüse unterscheidet sich in Größe, Form und Farbe – die häufigste Variante sind große, dunkelviolette Auberginen. Aber auch weiße, grüne oder gestreifte Früchte sind sehr beliebt.

Frische Auberginen sollten fest sein und eine glatte, glänzende Haut ohne Flecken oder Verfärbungen haben. Du kannst sie bei Raumtemperatur lagern, solltest sie dann aber innerhalb weniger Tage verbrauchen. Länger haltbar sind sie im Kühlschrank, wo sie bis zu einer Woche frisch bleiben.

Die Auberginenpfanne ist in nur 20 Minuten fertig, also perfekt zum Abend oder in der Mittagspause. Aber auch beim Grillabend schmeckt sie toll als vegetarische Beilage.

Neben Auberginen kommen auch noch Paprika, passierte Tomaten, Datteln und Walnusskerne hinein. Wer mag, kann noch Kichererbsen oder Zwiebeln dazu geben. Die Gewürze Cumin, Chili und Zimt verleihen dem Pfannengericht den unverwechselbaren Geschmack nach Orient.

Bevor du alle Zutaten in der Pfanne garst, solltest du die Auberginen in Scheiben schneiden und von beiden Seiten mit Salz bestreuen. Das führt dazu, dass die Aubergine viel Wasser verliert und das Gericht später nicht zu verwässert ist.

Serviere die orientalische Auberginenpfanne mit Reis, Couscous oder Fladenbrot oder genieße sie pur. Auch mit einem Klecks Joghurt kannst du sie vor dem Servieren verfeinern. Deine Familie wird begeistert sein.

Auberginen sind unglaublich vielseitig und lassen sich grillen, braten oder im Ofen zubereiten. Die gegrillte Aubergine mit Feta ist ein würziger BBQ-Genuss. Für einen mediterranen Genuss sorgen die Auberginenröllchen aus dem Ofen. Unsere Auberginen-Lasagne schmeckt auch Vegetariern.