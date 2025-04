Orzo-Erbsen-Pfanne mit Hackbällchen: einfaches Rezept für die ganze Familie

Dieses Gericht ist perfekt für den Feierabend, wenn es schnell gehen muss oder die ganze Familie zusammenkommt. Denn mit Fleischklopsen in jeglicher Form kannst du schließlich auch das kritischste Kind begeistern. Deshalb sollte dieses Rezept für Orzo-Erbsen-Pfanne mit Hackbällchen unbedingt einen festen Platz in der Liste deiner Lieblingsrezepte finden. Erst recht, weil du für die Zubereitung gerade einmal eine Pfanne brauchst.

One-Pan-Gericht: Orzo-Erbsen-Pfanne mit Hackbällchen

Jeden Tag die gleiche Frage: Was gibt es heute zum Abendessen und was zum Lunch? Wie wäre es zum Beispiel mit einer Orzo-Erbsen-Pfanne mit Hackbällchen? Die ist schnell gemacht und schmeckt der ganzen Familie.

Sicher hast du schon mal einen Wikingertopf probiert? Der besteht aus Erbsen, Möhren und Hackbällchen in einer cremigen Sahne-Soße. Die Orzo-Pfanne mit Hackbällchen ist eine Variante davon. Allerdings sind hier noch Kritharaki-Nudeln dabei, und auf Karotten verzichten wir komplett. Außerdem wird die Soß mit Tomaten statt mit Sahne . Aber lass uns nicht lange drumherum reden, überzeug dich doch gleich lieber selbst.

Herzstück der Orzo-Pfanne sind natürlich die Hackbällchen. Bereite sie aus gemischtem Hack, Semmelbrösel, Ei und etwas Knoblauch zu und brate sie rundherum in einer Pfanne goldbraun an. Nimm sie wieder heraus und sie stelle sie erst einmal beiseite.

Für die Soße brätst du Knoblauch, Zwiebel sowie Tomatenmark an und löschst mit den passierten Tomaten ab. Dann kommen schon Gewürze, die Nudeln und die Erbsen hinzu. Auch die Hackbällchen gibst du an dieser Stelle wieder in die Soße. Lasse alles einige Minuten lang köcheln, bis die Soße eingedickt ist und die Nudeln gar sind. Schmecke mit einem Spritzer Zitronensaft ab und serviere dieses schnelle One-Pan-Gericht.

