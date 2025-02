Fruchtig-frischer Salat mit Orzonudeln, Orangen und Mozzarella

Im Winter schmecken Salate nicht? Das würden wir so nicht unterschreiben. Sie sind in jeder Jahreszeit eine tolle Möglichkeit, saisonale Zutaten zu verwenden und im Zusammenspiel geschmacklich wirken zu lassen. Dieser Orzo-Orangen-Salat begeistert mit fruchtig-spritzigen Aromen und ist die perfekte leichte Mahlzeit für die Mittagspause.

Rezept für Orzo-Orangen-Salat: frische Mahlzeit

Die Kombination aus fruchtigen, süßen Orangen und der leichten Bitternote von Chicorée und Endiviensalat ist einfach unschlagbar und macht diesen Salat zu etwas ganz Besonderem. Wir genießen ihn gern als vollwertige Mahlzeit, lieben ihn aber genauso als kleine Vorspeise oder Beilage.

Vor allem, wenn wir ihn als Hauptspeise genießen, freuen wir uns über die Zugabe der sogenannten Orzonudeln. Sie dienen uns als Sättigungsbeilage und harmonieren ebenfalls wunderbar mit den anderen Zutaten. Die Pasta kochen wir separat in einem Topf mit Salzwasser, was nur ein paar Minuten Zeit in Anspruch nimmt.

Schon gewusst? Orzonudeln sind auch als Kritharaki bekannt. Im Italienischen kennt man sie als Orzo, im Griechischen nennt man sie Kritharaki. Aber auch als Nudelreis findet man sie mitunter, was mit ihrem Äußeren zusammenhängt, denn die Nudeln sehen aus wie Reiskörner.

Während die Nudeln für den Orzo-Orangen-Salat vor sich hin köcheln, bereiten wir die übrigen Zutaten sowie das Dressing zu. Wir starten mit den Orangen: eine pressen wir aus, zwei schälen wir und schneiden sie in dünne Filetstücke. Als Nächstes pellen wir zwei Schalotten und verarbeiten sie zu dünnen Ringen. Außerdem waschen wir die Salate und zupfen sie in kleine Stücke. Zuletzt würfeln wir noch zwei Mozzarellakugeln.

Dann geht’s noch schnell an die Salatsoße, für die wir den Orangensaft mit Olivenöl und Balsamicoessig verrühren und das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken. Tipp: Ist der Orangensaft nicht süß genug, kannst du das Dressing optional mit etwas Honig oder Ahornsirup verfeinern.

