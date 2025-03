Niedliches Oster-Fingerfood: simpel und ganz schnell gemacht

Es ist schon wieder so weit: Ostern steht vor der Tür! Und da werden natürlich auch wieder die Kochlöffel geschwungen! Aber neben den klassischen Ostergerichten will auch der kleine Hunger gestillt werden. Diese drei Ideen für super niedliches und köstliches Oster-Fingerfood hast du im Handumdrehen nachgemacht und brauchst nur wenige Zutaten.

Kinderleichtes Oster-Fingerfood: hübsche Deko zum wegsnacken

Hier bekommst du alles, was das Osterherz begehrt: niedliche Küken, köstliche „Karotten“ und knusprige Laugenhäschen. Und das Beste: Für die kleinen Häppchen benötigst du nur simple Zutaten, von denen du einen Großteil garantiert schon im Schrank hast.

Also, schau direkt nach, was du noch benötigst. Dieses Oster-Fingerfood macht sich an den Feiertagen einfach perfekt und wird beim Osterbrunch garantiert Eindruck schinden! Sie ergeben eine stimmige Deko, die zusätzlich auch noch richtig gut schmeckt.

Wenn du alle drei Rezepte ausprobieren möchtest, dann hol zuerst die Laugenstangen aus dem Gefrierfach, damit sie vollständig auftauen können. Als Nächstes kannst du die Eier für die Küken hart kochen.

Schäle sie und schneide den oberen Teil als Deckel vorsichtig ab. Löse nun die Eigelbe behutsam aus den Eiern und vermenge sie in einer Schale oder direkt in einem Spritzbeutel 🛒 mit etwas Mayonnaise, Senf, Salz und Pfeffer. Fülle die leeren Eier gleichmäßig mit der Mischung.

Schäle und schneide eine Karotte in Scheiben und anschließend kleine Dreiecke aus den Scheiben heraus. Diese werden die Schnäbel für die Küken. Setze ihnen den Deckel wieder auf und drücke ihnen die Pfefferkörner als Augen auf.

Credit: Leckerschmecker Credit: Leckerschmecker Credit: Leckerschmecker

Breite als Nächstes die Paprika-Karotten vor. Die gehen sogar noch einfacher von der Hand! Putze die Schoten, halbiere und entkerne sie. Fülle sie mit dem Frischkäse und stecke die Petersilie als „Karottenstrunk“ in den Frischkäse.

Zuletzt geht es an die Brezel-Hasen. Schneide dafür den oberen Teil der Laugenstangen schräg ab. Teile den kleinen Teil wie im Video zu sehen in der Mitte und falte ihn übereinander. Er wird den „Kopf“ des Hasen darstellen. Den unteren Teil der Laugenstange kannst du ebenfalls mittig einschneiden und aufrollen, um daraus den Körper zu formen.

Drücke beide Teile aneinander und backe sie nach den Packungsangaben. Fertig sind deine drei kleinen Ideen für spontanes Oster-Fingerfood. Lass sie dir schmecken!

Wenn jetzt Lust auf etwas größere Osterrezepte hast, bist du bei Leckerschmecker optimal versorgt. Bereite doch eine köstliche Oster-Quiche mit Schinken und Ei zu. Ein klassisches Gebäck machst du mit unseren Osterhasen. Und eine Freude für Naschkatzen sind diese Osterhasen-Zimtschnecken!

Oster-Fingerfood Adrianna 4.12 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für zehn Brezel-Hasen 10 Laugenstangen aus der Tiefkühlung Für sechs Eierküken: 6 Eier Größe M

2 EL Mayonnaise

1 TL Senf

1 Prise Salz und Pfeffer

1 kleine Karotte

12 Pfefferkörner Für zehn Paprika-Karotten: 5 kleine orange Snack-Paprika

400 g Frischkäse

10 Stiele Petersilie Zubereitung Nimm für die Brezel-Hasen die Laugenstangen aus dem Gefrierfach und lass sie auftauen.

Koche die Eier hart. Schäle sie und schneide den oberen Teil ab, sodass du das Eigelb herausdrücken kannst.

Vermenge die Eigelbe in einer Schüssel oder direkt im Spritzbeutel mit Mayonnaise, Senf, einer Prise Salz und Pfeffer.

Fülle die Eier mit der Masse und setze die oberen Teile als Deckel wieder auf. Schäle die Karotte, schneide sie in Scheiben und schneide daraus kleine Dreiecke.

Verziere die Eier mit den Karottendreiecken als Schnabel und mit Pfefferkörnen als Augen.

Wasche für die Paprika-Karotten die Paprika. Schneide den oberen Teil ab und halbiere die Schoten. Fülle sie mit Frischkäse und streiche ihn glatt.

Wasche die Petersilie und schüttel sie gut trocken. Stecke sie als „Strunk“ oben in den Frischkäse.

Schneide für die Brezel-Hasen die obere Hälfte schräg ab. Teile diesen Teil in der Mitte und falte ihn wie im Video zu sehen übereinander, um den Kopf zu bilden.

Schneide den unteren Teil ebenfalls der Mitte entlang und rolle ihn dann auf. Drücke beide Teile fest aneinander und backe sie gemeinsam nach den Packungsangaben fertig.

