Ostern: Diese Overnight Oats versetzen dich in Frühlingsstimmung

Osterfrühstück bedeutet, dass es ungesund sein muss? Nicht doch! Du kannst ebenso gut eine gehörige Portion Proteine und Ballaststoffe aufnehmen und gleichzeitig das liebste Frühlingsfest feiern. Mit Oster-Overnight-Oats stehen kleine Gläschen mit Hasenöhrchen auf deinem Tisch, die so niedlich sind, dass du sie (fast) nicht essen magst.

Oster-Overnight-Oats: einfaches Rezept, großer Effekt

Der Frühling ist da! Und auch, wenn es über die Ostertage ortsweise nicht so schön sein soll, ist es doch herrlich, zu sehen, wie die Bäume ausschlagen, die Blumen blühen und zu hören, wie die Vögel singen. Die österlich geschmückte Tafel spiegelt das wider – überall stehen Blumensträuße, es gibt bunt gefärbte Eier, hübsch angerichtete Platten. Und was ist in diesen niedlichen Gläsern? Denen mit den Erdbeer-Hasenöhrchen? Das sind Oster-Overnight-Oats! Die sehen ja toll aus.

Oster-Overnigt-Oats sind unsere Antwort auf die Sorge, ob das Osterfrühstück nicht vielleicht etwas zu üppig ausfallen könnte. Warum nicht auf Optik achten, voller Geschmack stecken und trotzdem zum Thema passen? Dafür brauchst du nur wenige Zutaten: Haferflocken, Flüssigkeit, Joghurt, Honig oder Sirup und frische sowie tiefgekühlte Beeren. Schon warten deine Oster-Overnight-Oats auf ihren Einsatz und sehen dabei herzallerliebst aus.

Wusstest du, dass eingelegte Haferflocken noch gesünder sind als frische? Das liegt daran, dass bei der Zugabe von Flüssigkeit und dem Aufquellen das Enzym Phytase freigesetzt wird. Dieses spaltet die in Haferflocken enthaltene Phytinsäure, welche die Aufnahme von Nährstoffen behindern kann. Daher sind Oster-Overnight-Oats nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund. Übrigens: Solltest du dich glutenfrei ernähren müssen und daher auf Hafer zurückgreifen, achte unbedingt darauf, dass dieser auch als glutenfrei deklariert ist. Sonst kann es schon beim Anbau zu Kreuzkontamination kommen. Musst du nicht darauf achten, kannst du die Flocken durch solche aus Roggen, Dinkel oder Weizen ergänzen – für den extra Nährstoffkick zu Ostern.

Suchst du nach noch mehr leckeren Rezepten für Overnight Oats? Dann mach doch mal welche mit Lemon Curd oder Kaffee. Diese Bounty-Overnight-Oats schmecken wie der Schokoriegel, nur noch besser!

Oster-Overnight-Oats Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 2 Overnight-Oats-Gläser Zutaten 1x 2x 3x 80 g Haferflocken bei Bedarf glutenfrei

220 ml Milch oder pflanzliche Alternative

1 Prise Salz

2 EL Ahornsirup

1/2 TL Vanilleextrakt

2 EL TK-Beerenmix

120 g Joghurt oder pflanzliche Alternative

10 Heidelbeeren frisch

2 Erdbeeren frisch Zubereitung Vermische die Haferflocken mit Milch, Salz, Ahornsirup, Vanilleextrakt und dem Beerenmix.

Fülle das Gemisch in Gläser und verteile den Joghurt darauf.

Stelle die Gläser über Nacht in den Kühlschrank.

Verteile am nächsten Morgen die Heidelbeeren darauf. Schneide die Erdbeeren je längs durch und setze sie wie kleine Öhrchen auf die Overnight Oats.

