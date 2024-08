Oyakodon: dieses japanische Hähnchen mit Ei auf Reis ist ein perfektes Alltagsgericht

Jedes Land hat sein eigenes Wohlfühlgericht, das einfach in der Zubereitung ist, superlecker schmeckt und oftmals mit Kindheitstagen untrennbar verbunden ist. Ein Wohlfühlgericht gibt dir ein warmes Gefühl im Bauch und hat etwas Tröstliches, weil es jeden noch so tristen Tag aufhellt. In Japan ist Oyakodon so ein Gericht, mit dem ganze Generationen aufwuchsen. Deshalb heißt es wohl auch übersetzt „Eltern-Kind-Schüssel“. Es handelt sich nämlich um eine Reisschüssel, die mit Hähnchen und Ei serviert wird.

Oyakodon: in 30 Minuten fertig!

Mit der Kombination aus Hähnchenfleisch und Ei ist das Federtier in gleich zwei verschiedenen Aggregatzuständen an deinem Genuss beteiligt.vielle Die Eier garst du nach deinem Geschmack, aber oftmals wird Oyakodon noch mit recht flüssigem Ei serviert. Doch zunächst einmal kochst du den Reis nach Packungsangaben. Nimm dafür zum Beispiel duftenden Jasmin-Reis. Wasche in der Zwischenzeit die Hähnchenfilets und schneide sie in mundgerechte Stücke. Würfle die Zwiebel.

Nun brauchst du zwei kleine Schüsseln. In der einen verquirlst du die Eier, in der anderen rührst du die Soße für dein Oyakodon an. Diese besteht aus Mirin, Sojasoße, Wasser, Fischfond und etwas Zucker. Bei Mirin handelt es sich um einen Reiswein, den du in jedem Asia-Supermarkt erhältst. Du kannst ihn aber problemlos mit etwas Reisessig austauschen und dafür einen Extra-Teelöffel Zucker verwenden, weil er weniger süß ist.

Mische nun die Hähnchenstücke mit etwas Speisestärke und brate sie in einer Pfanne mit etwas Öl goldbraun knusprig. Nimm sie heraus und gib die Zwiebeln hinein. Röste sie kurz an und gib die Soße dazu. Wenn die Zwiebel weichgeköchelt ist, kommt das gebratene Hähnchenfleisch hinzu. Rühre kurz um und füge die verquirlten Eier hinzu. Sobald sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben, richtest du dein Oyakodon an: der Reis kommt in eine Schüssel und das Hähnchen mit Ei obendrauf. Insgesamt hat du eine halbe Stunde gebraucht, um dieses tolle Alltagsgericht zuzubereiten!

Probiere auch dieses leckere Paprika-Sahne-Hähnchen oder das cremige Philadelphia-Hähnchen. Auch ein griechisches Zitronenhähnchen schmeckt und weckt ganz nebenbei Urlaubsgefühle!