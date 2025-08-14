Zauber dir eine köstliche Pilzpfanne voller Geschmack

Wenn du die asiatische und asiatisch-inspirierte Küche genauso liebst, wie ich, dann ist diese Pak Choi Pilzpfanne genau das Richtige für dich! Sie ist kinderleicht zusammengerührt, schmeckt so herrlich würzig, wie du es erwarten würdest und dauert nur etwas mehr als eine halbe Stunde. Also, denk gar nicht erst daran, den Lieferservice zu rufen und bereite dir eine Pfanne voller Aromen zu!

Pak Choi Pilzpfanne mit einem Liebling der Pilzwelt

Der Star in diesem Gericht ist zweifelsohne eine meiner liebsten Gemüsesorten: Pak Choi. Ich kann mittlerweile nicht mehr zählen, in wie vielen verschiedenen Varianten ich ihn verspeist habe und jedes Mal hat er mich absolut glücklich gemacht. Auf der einen Seite haben wir die grünen Blätter, die eine klasse Alternative zu Spinat und Mangold darstellen können, auf der anderen, die knackigen weißen Teile der Pflanze.

Auch in diesem Gericht macht sich der kleine Kohl hervorragend und rundet die würzige Soße ideal ab. Dazu kommen außerdem noch Austernpilze, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter in der Küche verbreitet haben. Gerade Veganer und Vegetarier kennen wohl ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, da sein Geschmack und seine Textur an Kalbsfleisch erinnern. In Verbindung mit seinem bis zu 20 Zentimeter großem Hut wird er dadurch ohne großes Zutun zu einer klasse Grundlage für alle, die Fleischersatz suchen.

Austernpilze bzw. Austernseitlinge können gebraten, gegrillt, gratiniert, frittiert oder geschmort werden und schmecken in jeglicher Form einfach herrlich. Sie glänzen außerdem mit Blick auf ihre Inhaltsstoffe. Neben Folsäure, mehreren B-Vitaminen sowie Vitamin C und D, sind sie für alle, die auf eine tierproduktfreie Ernährung achten, auch aufgrund ihres hohen Proteingehaltes interessant.

Außerdem legen Forschungsergebnisse nahe, dass die Pilze das Wachstum wichtiger probiotischer Bakterien im Darm fördern können. Kein Wunder, dass der Austernseitling neben Champignons und Shiitake-Pilzen mittlerweile zu den wichtigsten und beliebtesten Kulturpilzen gehört. Also, probiere diese köstliche Pak Choi Pilzpfanne gleich aus!

Pak Choi Pilzpfanne Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Bambussprossen

300 g Pak Choi

200 g Austernpilze

1 milde rote Chilischote

200 g Sojasprossen

1 L Wasser

250 ml Gemüsebrühe

3 EL Sojasoße

2 EL Shiro-Miso-Paste z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 EL Ahornsirup

1 EL Reisessig

1/4 TL Sesamöl geröstet

etwas neutrales Pflanzenöl zum Braten

50 g Cashewkerne

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schneide die Bambussprossen der Länge nach in etwa 3 mm dünne Streifen. Wasche den Pak Choi und schneide die grünen Blätter in Streifen und den weißen Teil in dünne Spalten.

Putze die Austernpilze vorsichtig aber gründlich mit einer Pilzbürste 🛒 und viertel sie anschließend. Halbiere und entkerne die Chilischote und schneide sie in feine Ringe.

Gib die Sojasprossen in ein Sieb, spüle sie ab und lass sie abtropfen.

Bringe das Wasser zum Kochen, gib die Bambussprossen hinein und lass sie für 2 Minuten sprudelnd kochen. Gieße sie anschließend direkt in ein Sieb ab.

Koche für die Soße 250 ml Gemüsebrühe auf, nimm sie vom Herd und rühre Sojasoße, Shiro-Miso-Paste, Ahornsirup, Reisessig und Sesamöl ein.

Erhitze in einem Wok 🛒 oder einer großen Pfanne ausreichend Öl auf mittlerer Stufe. Brate den weißen Teil des Pak Choi für 5 Minuten unter gelegentlichem Rühren an.

Füge dann die Bambusstreifen hinzu und brate sie für 4 Minuten mit. Mische Chili und Cashewkerne unter. Gib nach 3 Minuten die Austernpilze dazu und brate sie unter Rühren 2 Minuten mit.

Lösche alles mit der vorbereiteten Soße ab. Decke alles mit einem Deckel ab und lass die Mischung auf kleiner Stufe für 10 Minuten köcheln.

Gib zuletzt die grünen Pak Choi-Blätter und Sojasprossen hinein und vermenge alles gut. Schmecke die Pilzpfanne mit Salz und Pfeffer ab und serviere sie.

