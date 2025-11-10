Ob zum Frühstück oder Dessert, dieser Auflauf ist immer ein Genuss

Pancakes sind immer eine gute Idee. Ob zum Frühstück oder als Nascherei am Nachmittag, ein fluffiger Pancake mit süßem Sirup schmeckt einfach immer. Aber hast du schon mal von einem Pancake-Auflauf gehört? Der verwandelt den Evergreen in ein süßes Ofengericht, das dir ein Lächeln aufs Gesicht und ein wohliges Gefühl in den Bauch zaubert.

Pancake-Auflauf: der perfekte Brunch-Genuss

Der nächste Brunch steht an und du weißt noch nicht, was du zubereiten sollst? Dann bist du hier am richtigen Ort – Pancake-Auflauf wird nämlich garantiert zu deinem neuen Lieblingsgericht an gemütlichen Tagen. Der Zauber beginnt simpel: ein paar fertige oder selbstgemachte Pancakes, die du dicht an dicht in eine Auflaufform schichtest. Hier ist es dir selbst überlassen, ob du sie selbst machen möchtest. Wenn ja, folge doch diesem Rezept.

Die Pancakes dürfen sich in der Auflaufform ruhig ein bisschen überlappen – das sorgt später für eine unwiderstehlich weiche Mitte und leicht karamellisierte Ränder. Weil du ja nicht nur gebackene Pancakes, sondern einen Pancake-Auflauf zubereiten möchtest, braucht es natürlich auch etwas Füllung. Diese besteht aus einer süßen Ei-Masse. Dafür verquirlst du einfach Eier mit Milch, Vanille, Zimt und einem großzügigen Löffel Honig. Diese Mischung gießt du gleichmäßig über die Pancakes, bis sie sich vollsaugen wie kleine goldene Schwämme.

Dann wandert der Pancake-Auflauf in den Ofen und darf doch eine Weile gemütlich vor sich hin backen. Kaum ist er ein paar Minuten im Ofen, beginnt der Duft von Vanille, Butter und warmem Honig, sich in deiner Küche zu verteilen – ein Duft, der dich sofort an Sonntagmorgen erinnert, an denen du eigentlich nichts anderes vorhast, als Kaffee zu trinken und die Welt draußen zu ignorieren. Kurz vor Schluss kommen noch gehackte Pekannüsse ins Spiel: Sie rösten leicht an und bringen den perfekten Crunch. Noch etwas Honig darüber und fertig. Einfach köstlich!

Süßer Auflauf ist dir neu? Dabei stecken diese Wunderwerke voller Geschmack und Freude. Probiere doch mal Quarkauflauf mit Kirschen, Hüttenkäse-Grießauflauf mit Äpfeln oder einen Pflaumen-Auflauf. Und in einer schön eingerichteten Küche kocht es sich gleich doppelt so gut. Ideen dafür findest du bei Geniale Tricks, zum Beispiel für ein winterliches Fensterbild.

Pancake-Auflauf Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 12 Pancakes selbstgemacht oder fertig

4 Eier

300 ml Milch

2 EL Honig plus mehr zum Servieren

1 TL Vanilleextrakt online hier 🛒

1 TL Zimt

50 g gehackte Pekannüsse

1 EL Butter zum Einfetten Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Auflaufform mit Butter ein. Lege die Pancakes leicht überlappend in die Form. Verquirle die Eier mit Milch, Honig, Vanille und Zimt. Gieße die Mischung gleichmäßig über die Pancakes, bis sie sich gut vollgesogen haben. Lass den Auflauf etwa 10 Minuten stehen, damit die Flüssigkeit einziehen kann. Schiebe die Form in den Ofen und backe den Pancake-Auflauf etwa 25-30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun und leicht aufgegangen ist. Streue kurz vor Ende der Backzeit die gehackten Pekannüsse darüber und lass sie leicht anrösten. Nimm den Auflauf aus dem Ofen, beträufle ihn nach Belieben mit Honig und serviere ihn warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.