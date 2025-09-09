Pancake Cereal: süßes Lieblingsfrühstück

Zum Frühstück muss es bei dir süß sein? Dann pass jetzt gut auf, denn wir zeigen dir ein Rezept, dass deinen Morgen zu einem Leckerschmecker-Morgen machen wird. Vorhang auf für Pancake Cereal. Kleine Mini-Pfannkuchen werden mit frischen Beeren und Milch als eine Art Müsli serviert. Klingt himmlisch, oder?

Heute gibt es Pancake Cereal zum Frühstück

Das Rezept ging vor einiger Zeit auf der Social-Media-Plattform TikTok viral und hat unzählige Menschen begeistert. Anstelle von Cornflakes oder anderen Cerealien kommen fluffige Mini-Pancakes in die Schüssel. Diese werden in einer Pfanne ausgebacken und dann in einer Schüssel mit Milch übergossen und mit Früchten getoppt. Es sind also quasi kleine Pfannkuchen zum Löffeln.

Wir von Leckerschmecker finden auch, dass der Food-Trend einfach genial ist, und schlemmen seit einigen Tagen jeden Morgen die kleinen Pancakes mit Milch. Mit einem Schuss Honig und gehackten Nüssen schmeckt die Pancake Cereal gleich noch besser. Und auch bei den Früchten kannst du für etwas Abwechslung sorgen. Unsere Favoriten sind Erdbeeren und frische Blaubeeren. Den Teig kannst du ebenfalls etwas abwandeln, indem du einen Teil des Mehls durch Backkakao ersetzt und eine leckere Schoko-Variante der Pancake Cereal zubereitest.

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Beginne deinen Morgen mit unseren Armen Rittern, die herzhaft zubereitet werden, oder verwöhne dich mit den fluffigen Joghurt-Zitronen-Pancakes. Auch unsere 13 Frühstücksrezepten aus dem Video sorgen für einen guten Start in den Tag.

Bevor du dich versiehst, bist du genauso süchtig nach den Mini-Pancakes wie wir. Schnapp dir deinen Löffel und probiere das neue Trend-Frühstück gleich aus!

Pancake Cereal Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Spritzbeutel Zutaten 1x 2x 3x Für die Mini-Pancakes: 300 g Mehl

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

250 ml Milch

2 Eier Außerdem: 250 ml Milch

250 g frische Beeren Zubereitung Gib die Zutaten für die Mini-Pancakes in eine Schüssel und verrühre sie zu einem glatten Teig. Fülle diesen dann in einen Spritzbeutel und schneide die Spitze 0,5 cm breit auf.

Setze nun mithilfe des Spritzbeutels kleine Teig-Tupfen in eine heiße Pfanne. Fange dabei am besten auf einer Seite an und höre auf der anderen auf. So weißt du, welche Mini-Pancakes zuerst gewendet werden müssen.

Backe die Pancakes auf jeder Seite 1-2 Minuten aus und fülle sie danach in eine Schüssel.

Teile die kleinen Pfannkuchen auf zwei Müslischalen auf und übergieße sie mit frischer Milch.

Garniere die Pancake Cereal mit frischen Beeren. Notizen Ohne Fett in der Pfanne bekommen die Pancakes eine schönere Farbe, können allerdings auch schneller anbrennen.

Im Kühlschrank halten sich die Mini-Pancakes 1-2 Tage. Frisch schmecken sie aber am besten.

Für eine Schoko-Variante ersetzt du 15 g des Mehls einfach durch Backkakao.

Du kannst das Pancake-Müsli auch mit Nüssen oder etwas Honig verfeinern.

