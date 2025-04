Pancake-Spaghetti: sorgen für Spaß am Frühstückstisch

Nudeln zum Frühstück? Mit diesen Pancake-Spaghetti lautet die Antwort: Ja, auf jeden Fall! Diese Pasta wird aus Pfannkuchenteig zubereitet und mit Erdbeermarmelade und weißer Schokolade getoppt. Die kreative Kombination sorgt nicht nur bei den Kleinsten für Überraschung und Begeisterung am Frühstückstisch.

Pancake-Spaghetti: kreative Frühstücksidee

Für die Pancake-Spaghetti rührst du zuerst einmal einen klassischen Pfannkuchenteig aus Mehl, Eiern, Zucker, Salz und Milch an. Diesen füllst du dann in einen Spritzbeutel.

Anschließend erhitzt du eine beschichtete Pfanne, tauchst ein Stück Küchenkrepp in Öl und betupfst die Pfanne leicht damit.

Nun malst du mit Hilfe des Spritzbeutels dünne Streifen in die heiße Pfanne, die du schlangenlinienförmig anordnest und ausbackst. Das machst du so lange, bis der Teig komplett verbraucht ist. Zum Schluss brauchst du die Pancake-Spaghetti nur noch auf Tellern verteilen und mit Erdbeermarmelade sowie geraspelter weißer Schokolade verzieren.

Klingt dir das Ausbacken zu kompliziert, kannst du auch einfach normale Pfannkuchen in der Pfanne ausbacken, diese aufrollen und dann in Streifen schneiden.

Du kannst die Pancake-Spaghetti selbstverständlich auch mit einer anderen Marmelade servieren. Lecker sind auch frische Früchte und Joghurt oder Erdbeersoße, Schokocreme und Puderzucker. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und erlaubt ist, was dir und deiner Familie schmeckt. Selbst herzhafte Varianten mit Kräutern im Teig oder einer Soße aus Frischkäse sind möglich.

Die Pancake-Spaghetti zeigen, wie viel Spaß Essen machen kann – ganz ohne komplizierte Zubereitung. Wenn du also Lust auf etwas Neues hast, das trotzdem vertraut schmeckt, dann schnapp dir deine Pfanne und verwandle dein Frühstück in ein echtes Hingucker-Gericht.

Überrasche deine Liebsten gleich noch mit gefüllten Pancakes, Heiße-Schokolade-Pancakes oder Pancake-Tacos. Passend zu Ostern sind diese niedlichen Osterhasen-Pancakes.

Pancake-Spaghetti Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Pancake-Spaghetti: 300 g Weizenmehl Type 405

4 Eier

4 TL Zucker

1 Prise Salz

500 ml Milch Außerdem: 4 EL Öl zum Ausbacken

80 ml Erdbeermarmelade

50 g weiße Schokolade Zubereitung Verrühre alle Zutaten für die Pancake-Spaghetti mit einem Handrührgerät zu einem glatten Teig.

Fülle diesen anschließend in einen Spritzbeutel 🛒

Erhitze eine Pfanne, tauche ein Stück Küchenkrepp in Öl und betupfe die Pfanne damit leicht.

Male schlangenlinienförmig dünne Streifen mit dem Teig in die Pfanne und backe sie aus. Verbrauche den gesamten Teig auf diese Weise.

Verteile die Pancake-Spaghetti auf Teller und garniere sie mit der Marmelade und raspel weiße Schokolade oben drüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.