Pancakes aus dem Airfryer: ohne zusätzliches Fett

Pancakes sind das perfekte Allrounder-Frühstück. Wir kennen niemanden, der sie nicht mag. Ob süß mit Ahornsirup und Früchten oder herzhaft mit Käse und Speck – die kleinen Fladen sind immer eine gute Wahl. Aber wusstest du, dass du Pancakes auch im Airfryer zaubern kannst? Das klappt super und ist perfekt, wenn du mit wenig Aufwand etwas Leckeres zaubern möchtest.

Pancakes aus dem Airfryer

Das Wichtigste, was du für deine Pancakes aus dem Airfryer brauchst, ist erst einmal ein Teig. Dafür benötigst du Mehl, Milch, Eier, Zucker, Backpulver und eine Prise Salz – das übliche Verdächtigen-Set für ein solides Pancake-Rezept. Für einen besonderen Geschmack kannst du Muskatnuss oder eine Prise Zimt hinzufügen. Oder mache den Teig etwas gesünder, indem du einen Teil des Mehls durch Vollkornmehl ersetzt.

Vermische alle Zutaten am besten in einer Squeeze-Flasche, sodass du den Teig gut portionieren kannst. Im Internet kursieren gerade Gerüchte, dass man viele Pancakes übereinander backen kann, nur mit Backpapier getrennt. Das scheint jedoch eher weniger zu funktionieren und führt eher zu einer enttäuschenden, halb rohen Masse. Wir bleiben also lieber bei der klassischen Zubereitung.

Verwende am besten einen Einsatz, der einen durchgehenden Boden hat. Hast du nur den Frittierkorb, lege dessen Boden mit Backpapier aus und drücke eine Portion Teig darauf. Hast du ein großes Küchengerät, kannst du auch mehrere Pancakes nebeneinander backen.

Stelle nun das Frittierkörbchen in den Airfryer, die Temperatur auf 180 °C ein und lass das Ganze für acht bis zehn Minuten frittieren. Das Ergebnis: golden braune Pancakes aus dem Airfryer, die sich sehen lassen können. Und für die Zubereitung brauchst du kein Fett. Besser geht es kaum!

Pancakes aus dem Airfryer schmecken mit allerlei Toppings. Möchtest du ein wenig variieren, bereite doch mal Apfel-Pancakes oder Pumpkin Spice Pancakes zu. Für Fitness liebende Menschen sind Hüttenkäse-Pancakes eine wahre Offenbarung.